Tarjeta Alimentar: cómo consultar quiénes cobrarán 12.000 pesos en diciembre

Fecha de cobro AUH y AUE con Tarjeta Alimentar

Debido a que se terminó el pago del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), el Ministerio de Desarrollo Social decidió quepara cierta cantidad de beneficiarios de la, que en su momento lograron acceder al bono de 10000 pesos.De esta manera, personas que cobran la AUH y AUE tendrán un saldo doble de la Tarjeta Alimentar en diciembre, y algunos podrán cobrar hasta 12 mil pesos.Las personas que tienen la Tarjeta Alimentar en formato físico, y quienes no la tienen cobran el monto directamente junto a la AUH o la AUE, de forma automática, sin hacer ningún trámite.-Madres y padres con hijas e hijos de hasta seis años que al momento estén percibiendo la Asignación Universal por Hijo ( AUH).-Mujeres embarazadas a partir de los tres meses de gestación que actualmente perciben la asignación por embarazo (AUE).-Familias que reciben la AUH por un hijo con discapacidad.-Algunos de los beneficiarios podrán cobrar hasta 12 mil pesos, gracias a que se duplican los montos sólo por este mes.Las familias con un/a hijo/hija de hasta seis años de edad o discapacitado que cobraban $4.000 en diciembre recibirán $8.000.En el caso de familias que tienen más de un hijo o hija de hasta 6 años o discapacitado, que cobraban $6.000, tendrán depositados $12.000 en diciembre.Y para quienes perciben la asignación por embarazo, que cobraban 4.000, en diciembre tendrán depositado $8.000.Para consultar la fecha de cobro de la Tarjeta Alimentar y el monto del beneficio se puede ingresar a con el número de CUIL o pasaporte extranjero a Mi Argentina. Si no estás registrado, antes d ebés crearte una cuenta Al ingresar al sitio Mi Argentina , simplemente hay que entrar a la pestaña "Mis cobros" a la izquierda, y allí figurarán las fechas de cobro de Anses y del programa al que estés adherido, en caso de que correspondan.Las personas que cobreny cumplan con las condiciones recibirán el dinero de la Tarjeta Alimentar de manera automática, yAnses notificará al titular que está en condiciones de retirar su tarjeta por el banco que determine cada provincia. Las notificaciones se realizarán vía telefónica o por SMS, al número registrado en la base de Anses.-La tarjeta está destinada exclusivamente para la compra de alimentos. Está denegada la posibilidad de adquirir bebidas alcohólicas.-No se puede extraer dinero.-En el caso en que se realice un consumo de alguno de los productos prohibidos el Ministerio de Desarrollo Social podrá bloquear la tarjeta.-Ningún comercio puede retener la tarjeta ni cobrar ningún tipo de comisión.Las personas beneficiarias que no tengan la Tarjeta Alimentar de forma física recibirán automáticamente el saldo doble junto con la AUH y la AUE, que se pagan en las siguientes fechas:-jueves 10 de diciembre: documentos terminados en 0-viernes 11 de diciembre: documentos terminados en 1-lunes 14 de diciembre: documentos terminados en 2-martes 15 de diciembre: documentos terminados en 3-miércoles 16 de diciembre: documentos terminados en 4-jueves 17 de diciembre: documentos terminados en 5-viernes 18 de diciembre: documentos terminados en 6-lunes 21 de diciembre: documentos terminados en 7-martes 22 de diciembre: documentos terminados en 8-miércoles 23 de diciembre: documentos terminados en 9