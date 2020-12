Boudou aseguró que hay "una fuerte avanzada" para hacerlo volver a prisión

El ex vicepresidente, Amado Boudou, aseguró que existe "una fuerte avanzada" para hacerlo volver a prisión y aseveró que "no hay una sola prueba" en su contra."En el país el poder judicial es el más desprestigiado de todos, todo lo que hace está teñido de sospecha y extorsión", subrayó Boudou en diálogo con el programa "El Gíglico", que conduce Mauro Viale por Radio Rivadavia.En ese sentido, el ex vicepresidente consideró que "en la causa Ciccone, (Mauricio) Macri tenía armado un sistema criminal", por lo que "pagaron para que se cambien declaraciones"."Se me involucró en algo que no tuve nada que ver con Ciccone", subrayó Boudou, y agregó: "Hubo una parodia de juicio oral intentando sacarme de la cancha".En ese sentido, añadió: "Yo seguiré actuando con las mismas ganas de siempre. No hay una sola prueba en los expedientes en mi contra. A (Pablo) Bertuzzi lo premiaron con mi sentencia, Macri le pagó con el ascenso a la Cámara Federal"."La Corte Suprema decide no opinar y usa el artículo 280 en mi caso. Hay una fuerte avanzada para que yo vuelva a prisión. Voy a enfrentar las adversidades que puedan venir. No me arrepiento de nada que haya hecho", señaló Boudou.