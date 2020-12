"Entre Ríos es la provincia con más inversión vial per cápita de Región Centro"

Además, cuestionó las críticas realizadas por legisladores opositores al funcionamiento de Vialidad provincial afirmando que cuando ocuparon el Gobierno nacional "se fueron en promesas y slogans y no hicieron absolutamente nada".



El legislador oficialista mencionó que, según datos del Consejo Vial Nacional, las provincias que más invirtieron en rutas y caminos fueron Córdoba con $ 7.022.998.562,53; Santa Fe con $ 6.112.067.710,92; Entre Ríos con $ 4.286.219.617,64 y Buenos Aires $ 2.335.989.277,04. "Este tercer lugar en términos absolutos desmiente cualquier operación que ha hecho o quiera hacer Cambiemos. Además, si se considera la inversión en función de la población de cada provincia, queda en claro que el primer lugar corresponde a la gestión de Gustavo Bordet", puntualizó Loggio.



"La inversión vial per cápita de nuestra provincia se ubicó en $ 3.092 por habitante, casi duplicando los valores de Santa Fe ($1.728) y de Córdoba ($ 1.867). Los números matan el relato de la oposición que intenta sembrar dudas sobre Vialidad Provincial para generar un malestar general que habilite sus intenciones de privatizarla. Están detrás de eso, están detrás del negocio de la obra pública porque responden a los sectores concentrados de la construcción, encabezados por el Grupo Macri", sostuvo el legislador.



A renglón seguido, destacó que estas inversiones se hicieron en un contexto "sumamente desfavorable, luego de que Mauricio Macri desfinanciara la obra pública debido a la debacle económico en la que sumió al país, por lo que los fondos salieron del Estado entrerriano, fruto de la administración ordenada de los recursos".



Asimismo, consignó: "Los entrerrianos nos quedamos esperando que el ex ministro Rogelio Frigerio cumpla su palabra y se construya el puente ferrocarretero entre Paraná y Santa Fe, que primero sería una inversión del Estado nacional, después se financiaría con fondos particulares a través del PPP (Programa de Participación Público ? Privado) y finalmente terminó en la nada".



"No solo no invirtieron nada, sino que desinvirtieron. Dejaron abandonada la autovia Ruta 18, columna vertebral del desarrollo este ? oeste de Entre Ríos y segmento fundamental del proyecto Bioceánico sólo porque fue una obra iniciada por el Gobierno justicialista", recordó.



"Pero el colmo de la desfachatez fue el lanzamiento del Metrobus en Paraná que hicieron Frigerio y el ex intendente Sergio Varisco. Fueron dos conferencias de prensa y nada más. Quedará como una de las sinrazones más audaces de la historia política reciente: pretendían hacer carriles exclusivos para colectivos que no andaban porque no recibían los subsidios nacionales para el combustible sobre calles destruidas por el desgobierno de otra administración de Cambiemos que terminó juzgada y condenada por sus vínculos con el narco", mencionó el diputado oficialista.