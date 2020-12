Fernández y gobernadores hablaron de las Elecciones PASO 2021

"El gobierno está dispuesto a suspender las PASO 2021 si hay consenso", admitieron a Ámbito. Esta definición surgió luego del encuentro que mantuvo el presidente Alberto Fernández con 21 gobernadores que participaron de la firma del pacto fiscal.



Desde hace tiempo venía creciendo el rumor de que el Gobierno nacional podría suspender las PASO toda vez que numerosos gobernadores, en las diferentes reuniones que mantenían con funcionarios del gabinete nacional, venían planteando la dificultad de llevar estas elecciones a cabo en sus distritos.



A nivel oficial, las posiciones estaban divididas y por esta razón es que no había un pronunciamiento claro.



En líneas generales el argumento en contra de suspenderlas era que el gobierno no ganaba nada -en términos políticos- y sí podía tener un costo el elevar al Parlamento la suspensión del sistema electoral que fuera una iniciativa del gobierno de Néstor Kirchner. Además, motivaría más distanciamiento con la oposición habida cuenta que Cambiemos se podría ver más perjudicado por la suspensión de las elecciones primarias.



Por esta razón, es que desde el Gobierno nacional no se motorizaba el tema. Pero lentamente desde las provincias comenzó a surgir la demanda que hoy, terminó en un planteo concreto al primer mandatario.



Públicamente uno de los primeros en solicitarlo fue Sergio Uñac, gobernador de San Juan argumentando razones de riesgo sanitario y para evitar el gasto económico. Le siguieron los mandatarios de Tierra del Fuego, Gustavo Melella; de Misiones, Oscar Herrera Ahuad, e incluso Gustavo Valdés, de Corrientes y de Mendoza Rodolfo Suárez, ambos opositores. En todos los casos los argumentos pasaron por el tema del contagio y el costo de la logística.



Según se comenta, en Olivos este viernes fue el gobernador Jorge Capitanich quien llevo la voz cantante del pedido pero avalado por la mayoría de los mandatarios provinciales.



Entre ellos se encontraba, los gobernadores de Tucumán, Jorge Manzur, de Corrientes, Gustavo Valdés; de Mendoza, Rodolfo Suárez, entre otros. Cabe señalar que la provincia de Salta, ya tomó la decisión de suspenderlas.



La respuesta del jefe de Estado fue "si hay consenso y lo piden los gobernadores", el Gobierno nacional "estaría dispuestos a suspender las PASO".



"Todo indicaría que se suspenderán" , comentan en la Casa Rosada y creen que la aprobación en el Congreso no tendrá mayores dificultades. Aunque para suspender el proceso de las primarias el proyecto de ley debería ingresar a más tardar en marzo, comentan en Balcarce 50.