Bordet lanzó desde Federación la temporada de verano

(www.argentina.gob.ar/verano), y no será necesario contar con seguro Covid. También se incorporarán 450 efectivos policiales más a las ya dispuestas en todos los departamentos para el operativo Verano Seguro, que apunta a prevenir la accidentología vial en las rutas entrerrianas., expresó aque "damos inicio a la temporada en esta hermosa ciudad de Federación. Elegir Federación tiene que ver un poco con el símbolo de lo que es esta pandemia. Es la ciudad donde más duro ha golpeado la pandemia, como en otras ciudades turísticas. El 90% de los ingresos que tiene la ciudad es por las Termas y esto afectó las finanzas municipales"."Inauguramos la temporada turística con gran expectativa. Entre Ríos es una provincia que produce alimentos, que lo transforma a través de la manufactura, y la actividad durante la pandemia prácticamente no se interrumpió, siguió su transcurso y lo hizo sostenidamente. El sector de servicios, de Turismo, sufrió severas consecuencias por estar cerrado durante mucho tiempo", aseguró.Indicó que "queremos tener una temporada segura, que podamos recibir a una cantidad de turistas importante, porque no hay lugares o destinos turísticos en otros lugares. Van a optar por nuestra provincia, tiene todo para ofrecerle a quien viene a visitarnos: playas, termas, centros históricos, turismo rural y otras atracciones más. Esto va de la mano con los tiempos que nos tocan transcurrir, teniendo todas las medidas sanitarias que son necesarias"."Para venir a Entre Ríos solo hace falta tener la aplicación de CuidAR verano, que sirve de declaración jurada. Hemos capacitado a nuestro personal de salud, a los municipios en este tiempo de pandemia. La provincia genera el marco normativo de manera amplia pero particularmente cada municipio determina las medidas que garanticen la seguridad, que eviten los contagios. Trabajamos con el sector privado, integrando lo público con lo privado para poder lograr una temporada de turismo que pueda colmar las expectativas que tenemos", resaltó.Asimismo, dijo que La pandemia nos presentó un esfuerzo muy grande. Uno se prepara para gobernar lo que conoce, hay múltiples problemas que enfrentar, pero a la pandemia no la conocíamos, no sabíamos cuáles iban a ser los efectos. En la provincia trabajamos tempranamente y esto nos permitió tener un sistema de salud que estuvo y está a la altura de las circunstancias, nunca en la pandemia se resintió el tema de salud, nunca se dejó de asistir a nadie. Esto nos permite hoy poder realizar esta reapertura del sector turístico y la temporada. Hay que exigir responsabilidad porque la pandemia no ha pasado, por más que en el horizonte pueda haber vacunas"."En Entre Ríos se asistió, a través del ATP, a 6000 prestadores de turismo y otras actividades también. Alcanzó a más de 44.000 trabajadores. Hay un esfuerzo muy grande. En lo que nos compete en la provincia, hemos sancionado una ley de emergencia para generar beneficios para el sector de turismo como paliativo al quebranto que ha tenido la actividad por los cierres que se han producido. Como la pandemia no ha concluido y la ley tiene vencimiento el 31 de diciembre he decidido, por decreto, prorrogarla por 90 días. Esto es de todas las facilidades y beneficios impositivos que generen un alivio, sobre todo en este tiempo que se empieza a trabajar y se comenzará a recuperar la actividad", señaló el gobernador.Y comentó que "es dar un paso más para salir de esta situación que ha conmovido al planeta entero y a nuestra provincia. Está en nosotros tener la responsabilidad, el cuidado y hacer las cosas bien para no retroceder".Bordet también se refirió al operativo Verano Seguro, que se implementa todas las temporadas en la provincia. Aseguró que "habrá un gran operativo por parte de la provincia de Entre Ríos. Más de 500 efectivos van a estar destinados en distintos lugares de las ciudades turísticas para garantizar la seguridad vial, para garantizar la seguridad de los turistas que nos visitan"."Con el Jefe de la Policía estuvimos charlando sobre qué estará a disposición y hablamos de los dos helicópteros, la motorizada con sus vehículos y equipamientos necesarios, Bomberos Zapadores y Voluntarios. Habrá controles en ruta, que no tienden a gravar con multas a los conductores que vienen a hacer turismo, pero sí evitar accidentes que después nos duelen a todos", remarcó.Por su parte,, contóque "lo que va a realizar la policía en las rutas entrerrianas, es un trabajo de prevención. Es decir, queremos evitar los accidentes a través de controles de velocidad, de alcoholemia y trabajar conjuntamente con el Ministerio de Salud, para cuidar el sistema de salud",Asimismo, Romero aclaró que "no va a haber un control vehículo por vehículo porque eso haría que se formen largas filas de autos y motos y obstaculizaría la circulación. Vamos hacer una labor de prevención. Evitando accidentes, ayudamos al sistema de salud".En cuanto a los pasos fronterizos, Bordet afirmó que, en comunicación con el ministro del Interior nacional, este viernes, le informó que "estarán habilitando el paso fronterizo Colón- Paisandú. También le solicité que ocurra lo mismo con Concordia - Salto. El paso Gualeguaychú- Fray Bentos ya está habilitado. El problema que existe es que Uruguay tiene medidas muy restrictivas de entrada y salida de personas hacia y desde Uruguay. Desde lo que a nosotros nos toca, lo tendríamos habilitado muy pronto"."Tenemos que trabajar esta temporada con mucha responsabilidad sanitaria para evitar contagios innecesarios. Haremos una evaluación de este fin de semana largo y esperemos que sea como queremos. Representa trabajo, que emprendimientos abran sus puertas. Mucha gente quiere viajar con su familia después de la pandemia", dijo.Comentó que "todas las ciudades tienen su particularidad y tienen su producto propio. Si uno habla de playas habla de Colón o Concepción del Uruguay. Si uno habla de Termas habla de Federación, Villa Elisa, Concordia o Victoria. Si hablamos de turismo de pesca hablamos de La Paz. Si uno habla de turismo rural puede referirse a Villaguay, a Nogoyá, Tala, al río Gualeguay. Entre Ríos tiene una multiplicidad de productos, de ofertas para que los turistas tengan opciones".El mandatario aseguró que "hablé con el ministro del Interior, a quien le hice un pedido específico sobre abrir el puente de Colón-Paysandú, porque tiene mucho tránsito vecinal. También solicité la apertura del puente Concordia-Salto. Vamos a hacer todas las gestiones con las autoridades de Uruguay para poder generar el intercambio comercial, vecinal y turístico que necesitan esas ciudades"."Uruguay está con medidas muy restrictivas por la pandemia. Es entendible. Tengo un pedido de audiencia con el presidente para charlar estos temas comunes. Además tenemos muy buena relación con las intendencias", remarcó.El gobernador aseguró que "estamos preparados para una campaña de vacunación que va a ser masiva. Estamos preparando todas las condiciones sanitarias. Estamos construyendo el hospital modular en Colón y estará terminado en enero. Esto es muy bueno porque ahora se atenderán a pacientes covid pero después nos quedará para el futuro".Se refirió Bordet también al Consenso Fiscal y opinó que "nos da previsibilidad como provincia en cuanto a la estructura de ingresos y para poder cumplir con el presupuesto 2021. El consenso nos genera obligaciones y responsabilidades, como con la deuda que se toma. Tenemos que ponernos de acuerdo entre todas las jurisdicciones para tener una uniformidad en materia tributaria"."Ha sido muy importante haber celebrado este consenso con el presidente Alberto Fernández y representantes provinciales", finalizó., afirmó aque esta pandemia "nos obliga a ir aprendiendo sobre la marcha, porque no hay antecedentes ni experiencia previa. Estamos con una actitud de trabajar y construir los consensos y las decisiones tomarlas en común en cuanto a la comunicación con el sector privado"., definió: "Eso se va a ir restableciendo de manera gradual. Hay un trabajo permanente entre la Secretaría de Transporte y el Ministerio de Infraestructura de la provincia con las autoridades nacionales, articulado con el ministerio de Turismo de la Nación"., en base al grado de capacidad para controlar el funcionamiento de las mismas, y también siguiendo de cerca el sistema de salud público", destacó.Añadió que "en el marco de la pandemia, porque son los dos que no han vuelto a las actividades desde el 19 de marzo en adelante".Tenemos que comprender que seguimos conviviendo con la pandemia y que la mejor manera de cuidar a la actividad, es evitar este tipo de situaciones". No obstante, dijo que "hay fiestas y fiestas, algunas son más masivas a las que siempre ha concurrido gente de afuera, esas no van a estar habilitadas, somos un poco pesimistas en cuanto a estos eventos. PeroHay eventos en localidades menores en donde quizás se puedan preservar las condiciones para que no haya contagios".