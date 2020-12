Caso Ciccone: El juez de la causa dio por firme la condena a Boudou

Tras el fallo de la Corte, el juez de ejecución penal, Daniel Obligado, dio por firmes las condenas por la causa Ciccone entre ellas la del exvicepresidente, Amado Boudou, aunque en su resolución no hizo referencia sobre si se mantendrá o no el beneficio de la prisión domiciliaria para el exfunionario nacional.



Obligado había sido quien le permitió salir del penal de Ezeiza al exvice, en su decisión explica que la condena de Boudou vence el 1 de junio de 2024.



En la vispera, la Corte Suprema confirmó la condena de 5 años y 10 meses de prisión contra Boudou. El máximo tribunal rechazó todos recursos presentados en el caso Ciccone, entre ellos el de Boudou, y de esta forma ratificó la condena que había recibido en 2018.



El ex titular del Senado había sido condenado por los delitos de cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública. Además, dos años atrás, el Tribunal Oral Federal 4 también lo inhabilitó de por vida para ejercer cargos públicos.



En ese momento, los jueces ordenaron su inmediata detención por la compra irregular de la calcográfica Ciccone.



En medio de la crisis por la pandemia de COVID-19, el exvicepresidente salió del penal de Ezeiza en abril pasado y desde ese momento permanece con prisión domiciliaria.



Por el caso Ciccone, el amigo de Boudou José María Núñez Carmona fue condenado a 5 años y 6 meses de prisión, en tanto que el empresario Nicolás Ciccone a 4 años y 6 meses por el delito de cohecho activo.



Además, Alejandro Vandenbroele fue condenado a 2 años de cárcel; Rafael Resnick Brenner (ex funcionario de la AFIP) a 3 años, y el ex jefe de Gabinete del Ministerio de Economía Guido Forcieri a 2 años y seis meses.