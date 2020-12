Bordet sostuvo que el nuevo consenso fiscal dará previsibilidad a la provincia

Junto a sus pares de las demás provincias, el gobernador Gustavo Bordet suscribió este viernes el Consenso Fiscal 2020 con el presidente Alberto Fernández. "Significa tener previsibilidad en materia de ingresos para el 2021 después de un año realmente complicado por la pandemia", explicó.El mandatario entrerriano participó del acto en el que también estuvieron presentes los ministros del Interior, Eduardo Wado De Pedro, y de Economía, Martín Guzmán."Esto no significa tener más ingresos, sino tener la previsibilidad de contar con los recursos y que no disminuyan. Por eso es tan importante para cumplir el presupuesto del próximo año en cada uno de nuestros distritos", detalló.En ese sentido, Bordet reveló que "si no se firmaría el Consenso Fiscal 2020, Entre Ríos tendría una pérdida de ingresos de alrededor de 4.500 millones de pesos", y explicó que la prórroga de esa caída "significa que tendríamos una proyección de ingresos acorde al crecimiento que tendrá el año próximo en el que va a haber una recuperación". "Tener previsibilidad en materia de ingresos para el 2021 después de un año realmente complicado por la pandemia", indicó.El mandatario entrerriano puntualizó entre los objetivos del Consenso Fiscal lograr el "equilibrio financiero", y recordó que "en Entre Ríos trabajamos mucho en ese sentido". "Esto habla de la salud de las cuentas públicas", sostuvo y advirtió que "encontrar ese equilibrio significa hacer más eficiente el gasto público y generar una estructura de ingresos previsible".Asimismo, celebró "la uniformidad de criterio entre las distintas jurisdicciones provinciales para aplicar tasas similares", y subrayó que "esto también ha sido importante", en referencia al proceso de discusión del Consenso Fiscal que será remitido al Congreso.Por otra parte, Bordet resaltó el "trabajo permanente junto al presidente Alberto Fernández, todo su equipo y los gobernadores", para alcanzar un "mejor federalismo", y valoró que "en Entre Ríos pusimos en marcha obras que no tuvimos en años anteriores: hay obras viales que estaban paralizadas y hoy se están ejecutando; obras de saneamiento y agua potable que se están llevando adelante en todas las provincias", enumeró.Participaron de la firma los gobernadores de Buenos Aires, Axel Kicillof; de Catamarca, Raúl Jalil; de Chaco, Jorge Capitanich; Chubut, Mariano Arcioni; Corrientes, Gustavo Valdés; La Rioja, Ricardo Quintela; Mendoza, Rodolfo Suárez; Misiones, Oscar Herrera Ahuad; Neuquén, Omar Gutiérrez; Rio Negro, Arabela Carreras; Salta, Gustavo Sáenz; San Juan, Sergio Uñac; Formosa, Gildo Insfrán; Santiago del Estero, Gerardo Zamora; Tierra del Fuego, Gustavo Melella; Tucumán, Juan Manzur; y La Pampa, Sergio Ziliotto. También suscribieron el acuerdo los vicegobernadores de Córdoba, Manuel Calvo; de Santa Cruz, Eugenio Salvador Quiroga; y de Santa Fe, Alejandra Rodenas.