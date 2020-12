ATE resolvió un plan de lucha que incluye paros y movilizaciones

La Comisión Directiva de ATE había convocado al plenario "con carácter urgente" debido a la falta de convocatoria del Ejecutivo a paritarias y por las modificaciones introducidas en la Caja de Jubilaciones que derivó en una presentación judicial por parte del Frente Gremial.



Este viernes, se resolvió un "plan de lucha a partir del miércoles con asambleas informativas y deliberativas en todos los lugares de trabajo". En tanto el jueves, 10 de diciembre, se realizará un paro activo con movilizaciones, con epicentro en el Ministerio de Salud. La decisión de marchar hacia la cartera sanitaria, "tiene que ver con que es el sector más emblemático y neurálgico de la lucha contra la pandemia", precisó el secretario general del gremio, Oscar Muntes.



El plan de acción continuará el viernes con asambleas y nuevamente el miércoles 16 de diciembre paro y movilización.



El plenario reclamó este viernes "condiciones salariales, de trabajo y defensa irrestricta del sistema previsional", contó Muntes.



También se incluirán en el reclamo, demandas sectoriales como la Ley de Enfermería que se encuentra actualmente en el Senado. "Tenemos información que están trabajando un proyecto alternativo y estamos preocupados porque no sabemos qué es. Sin la participación de los trabajadores y los sindicatos es un proyecto que no tiene consenso", sostuvo.



Entre los reclamos principales se encuentran:



- Falta de convocatoria a la Paritaria Salarial Provincial.



- Rechazo a cualquier intento de reforma al sistema previsional



- Mantenimiento de los adicionales y bonos definidos para los trabajadores en el marco de la pandemia.



- Urgente reconocimiento en lo salarial para los trabajadores Auxiliares de Educación.



"Los estatales estuvimos en la primera línea ante la pandemia, sosteniendo los servicios esenciales. En este periodo perdimos a muchos compañeros, la sociedad ha reconocido nuestro trabajo desde el inicio, no ha sido el caso del Gobierno Provincial, quien en todo lo que va del año no abrió la discusión en la Paritaria Salarial. Con los cuidados necesarios, respetando las medidas de seguridad y los protocolos, los estatales provinciales vamos a defender en la calle nuestros derechos", indicaron desde el sindicato. (APF)