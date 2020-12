IOSPER aclara que no tiene deudas con FEMER y paga "los mejores aranceles"

Institucionales FEMER pidió a IOSPER una actualización de los valores arancelarios

El Directorio Obrero del Instituto Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper) aclaró que "no hay deuda con la Federación Médica de Entre Ríos (Femer)", y destacó que los aranceles que paga la prestadora son los mejores de la región. Además, advirtió que algunos profesionales hacen lobby "con mentiras, para generar un microclima para poder justificar el cobro y el saqueo, a los afiliados" de la prestadora de salud.Los profesionales "descalifican a la Obra Social con mentiras y eso los habilita a cobrar por fuera de lo convenido a los afiliados porque generan un microclima para poder justificar el cobro y el saqueo, a sus pacientes, bajo una retórica falaz".En ese marco, destacaron que la institución "tiene el mejor arancel de las obras sociales provinciales de la región", y remarcaron que "no se lo puede comparar con las prepagas o con obras sociales sindicales.Cabe recordar que Iosper "paga mensualmente entre 45 y 50 millones de pesos a Femer", subrayaron los directores, quienes aclararon: "Que no les alcance a los profesionales es una cuestión que no resolveremos nosotros".Además, precisaron que el aumento arancelario que solicitó Femer "se otorgará cuando el Ejecutivo provincial dé un incremento para los trabajadores, que sea remunerativo y bonificable", y destacaron que "la suba que se pague a los trabajadores la Obra Social tiene por norma trasladarla como aumento arancelario".