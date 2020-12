Moroni dijo que un acuerdo social tripartito requerirá "sacrificios mutuos"

El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, aseguró hoy que un acuerdo social tripartito entre el Gobierno Nacional, el sector empresario y los sindicatos demandará un "reconocimiento del otro" y "sacrificios mutuos" ya que, de lo contrario, "los problemas no se van a resolver".



Al mismo tiempo, llamó a buscar un acuerdo entre distintos sectores sobre el modelo de desarrollo de país y a incluir al Congreso en esa convocatoria, al participar de la 26ta. Conferencia Industrial de la UIA.



Durante su exposición, en un panel que compartió con el secretario general CGT, Héctor Daer, y la empresaria titular de la secretaría UIA Joven, Marysol Rodríguez, Moroni sostuvo que una de las decisiones más importantes que se tomó en la pandemia "fue no romper las instituciones del mercado laboral y mantener los mecanismos de negociación colectiva".



Por eso mismo, reafirmó su convicción de "salir de la pandemia mediante el diálogo" y con "un objetivo básico de no caer en crisis recurrentes con cambios radicales en el modelo de desarrollo de país".



"Si no nos ponemos de acuerdo en eso, va a ser muy difícil promover un proyecto de desarrollo sustentable", afirmó Moroni.



En ese sentido, pidió "aprovechar esta instancia de diálogo para evitar volver caer en crisis recurrentes".



"Ese diálogo requerirá tanto de reconocimiento del otro, que es un par, y sacrificios mutuos. Si la mesa de diálogo es para ver qué es lo que más me llevo va a ser un problema, porque no se va a resolver", sentenció el ministro.



Por su parte, el secretario general de la CGT sostuvo que "el diálogo tripartito es fundamental" y que "hay que armar una matriz de diálogo para después institucionalizarla por vía de la ley".



"Me imagino discutiendo, como lo hacemos cuando discutimos paritarias, pero tenemos que mirar un objetivo mucho más grande, que es el desarrollo de nuestro país", dijo Daer, para quien además de "poner en marcha la capacidad ociosa hay que generar mayores nichos de producción".



Y agregó: "Las expectativas son todas. Es encontrar caminos comunes que nos broten con sinceridad".



A su turno, Rodríguez sostuvo que "no hay otra forma que la de pensar en un consenso y trabajar en equipo, una mesa tripartita" en la que se trabajen en medidas "que promuevan y no solo regulen al trabajo".



"Tenemos que decir cómo vamos a generar más y mejor trabajo de calidad. Tenemos que tender puentes con todos: con los trabajadores, el Estado y los movimientos sociales", cerró Rodríguez. (Télam)