Diputados dio media sanción a la reforma del Código Fiscal de Entre Ríos

Se realizó la 15° Sesión Ordinaria del 141° Período Legislativo, con la presencia en el Recinto del presidente de la Cámara de Diputados, Angel Giano; el secretario Carlos Saboldelli; el prosecretario Nicolás Pierini; y los representantes de bloques: los diputados Juan Reynaldo Navarro (Frente Justicialista CREER Entre Ríos), Gustavo Cusinato (Unión Cívica Radical), Esteban Vitor (PRO) y Juan Domingo Zacarías (Movimiento Social Entrerriano). Por su parte, las y los demás legisladores participaron de manera remota.Diputadas y diputados dieron media sanción por unanimidad en general al proyecto de ley remitido por el Ejecutivo que modifica el Código Fiscal (T.O. 2018) y a la Ley Impositiva 9.622."El proyecto se puso a disposición de todas y todos los legisladores de nuestra Cámara y del Senado, en una reunión con representantes de ATER. Los aportes realizados por distintas entidades vinculadas al tema fueron considerados. Haber logrado acuerdos nos permitió estar tratando hoy este proyecto", manifestó el diputado Navarro.Además, el presidente del bloque justicialista afirmó que "se busca actualizar el Código Fiscal a los nuevos tiempos, habiendo un solo cambio en la matriz impositiva que implica que las entidades financieras sigan pagando los mismos impuestos que hasta ahora", y destacó la decisión de la reducción de casi del 100% de las multas."Es un proyecto que desde el Interbloque Cambiemos acompañamos en general, pero que consideramos insuficiente en ciertos aspectos", expresó el diputado Vitor.Durante la Sesión se dio tratamiento y aprobación al proyecto de ley, autoría del presidente de la Cámara de Diputados, Angel Giano, y de la diputada Carina Ramos, referido a la ejecución de penas y medidas de seguridad, que deroga la Ley 9.246.Para considerar el proyecto, Giano cedió su lugar en el estrado al vicepresidente segundo Esteban Vitor."Ante la emergencia, no podíamos avanzar en un proyecto que creaba muchos cargos, por lo que luego de un trabajo consensuado entre los tres poderes se impulsó un proyecto superador", explicó Giano al referirse al expediente que se encontraba en la Legislatura desde 2008 de similares características.La ley prevé la creación de un nuevo Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad en la provincia: "En la actualidad tenemos solo dos jueces para juzgar dos mil quinientas personas privadas de la libertad. La mayor demanda de nuestro sistema penitenciario justifica lo que esta ley contiene, que es la creación de un nuevo juzgado en la ciudad de Concordia", aseguró el representante legislativo.Luego de repasar los aspectos fundamentales del proyecto, Giano aseguró que "es posible trabajar en leyes que sean política de Estado y que involucren a todos los poderes". Por último, valoró: "Es una ley muy necesaria para la provincia".El diputado Esteban Vitor manifestó que "este proyecto es un paso hacia adelante" y expresó el acompañamiento del Interbloque Cambiemos.Durante la Sesión se aprobó el proyecto de ley, autoría de la diputada Carina Ramos (Bloque Frente Justicialista CREER Entre Ríos), por el cual se incluye la perspectiva de género en el Sistema Presupuestario Provincial, para la ejecución de políticas públicas de género.La autora del proyecto afirmó que "los presupuestos son instrumentos que reflejan las prioridades del Estado, y la forma en que se distribuyen sus recursos es fundamental. El presupuesto no es neutro, y mientras no se considere la perspectiva de género, será muy difícil reducir las brechas que existen en toda la sociedad".Ramos destacó que el proyecto responde al Artículo 17 de la Constitución Provincial del 2008 y aseguró que "la igualdad de género es la base para un desarrollo sostenible".La diputada Mariana Farfán (Bloque Frente Justicialista CREER Entre Ríos), quien preside la Banca de las Mujeres, Géneros y Diversidad, dijo que "la perspectiva de género debe ser transversal, y el presupuesto provincial no es una excepción"."Es responsabilidad del Estado intervenir ante los factores de pobreza que vulneran particularmente a las mujeres", agregó Farfán.Por otra parte, se le otorgó media sanción al proyecto de ley presentado por la diputada Ramos que refiere al uso medido y solidario de la pirotecnia."Son innegables los problemas que implica el uso libre y sin control de la pirotecnia para bebés, niños y niñas, adultos mayores, personas con discapacidades y con hipersensibilidad auditiva y animales. El Estado Provincial debe regular de manera integral", manifestó Ramos, y destacó que el proyecto recoge las actualizaciones normativas de los últimos años."El cuidado de la salud y del medio ambiente han sido impulsores de este tipo de iniciativas", afirmó la diputada Lucía Varisco (Bloque Unión Cívica Radical), quien presentó un proyecto que fue incorporado al de Ramos.En la jornada se aprobaron diversos proyectos vinculados a la conciencia ambiental. Uno de ellos, presentado por el diputado Jorge Cáceres (Bloque Frente Justicialista CREER Entre Ríos), crea el Programa de Desarrollo de la Flora Nativa Entrerriana "Crece con tu árbol", en el marco de la Ley Nro. 10.402, como estrategia de educación ambiental."Este es uno de los proyectos que permitirá dejar en las niñas y los niños una conciencia ecológica", consideró Cáceres, y añadió que "es importante promover valores por la naturaleza que se conviertan en factores multiplicadores".Se le dio sanción definitiva (aceptando las modificaciones realizadas en Senado) al proyecto de ley, autoría de la diputada Ramos, por el cual se establecen pautas y normas generales para la clasificación en origen de los residuos sólidos urbanos que se generen dentro de las dependencias del sector público en el territorio de la provincia, en complementariedad a lo dispuesto por la Ley 10.311 de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos.También se sancionó el proyecto de ley que crea el Programa Provincial de Huertas Escolares. "Con esta iniciativa se buscó trabajar articuladamente con todas las escuelas de la provincia con algo muy pedagógico de cara a la agroecología", enunció la diputada Stefanía Cora (Bloque Frente Justicialista CREER Entre Ríos).Además, se le dio media sanción al proyecto presentado por el diputado Julio Solanas (Bloque Frente Justicialista CREER Entre Ríos) que establece la capacitación obligatoria en la temática de ambiente y desarrollo sostenible para todas las personas que se desempeñen en la función pública, en todos sus niveles y jerarquías, en los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la provincia de Entre Ríos."Este proyecto tiene como objetivo la formación y sensibilización de manera transversal. Ninguna actividad realizada desde el Estado puede ser ajena al ambiente. El compromiso público se relaciona con el presente y el futuro, con todos los desafíos que eso implica", expresó el autor del proyecto.Por otro lado, se le dio media sanción a la iniciativa impulsada por la diputada Silvia del Carmen Moreno (Bloque Frente Justicialista CREER Entre Ríos) de creación de espacios amigables para la lactancia en el ámbito de los tres poderes del Estado Provincial, incluyendo entes descentralizados, autárquicos, autónomos, empresas y sociedades del Estado.La diputada Moreno agradeció a las presidentas de la Banca de las Mujeres, Géneros y Diversidad y de la Comisión de Desarrollo Social por el tratamiento que se le brindó al proyecto. "La lactancia es un proceso complejo que requiere de la creación de espacios específicos para realizarla cuando la lactante se encuentra en una institución del ámbito provincial. Se le deben brindar condiciones físicas que garanticen sentido de pertenencia, salud y el derecho a la lactancia", afirmó.Diputadas y diputados aprobaron el proyecto de ley, autoría de la diputada Cora y el diputado Juan Pablo Cosso (Bloque Frente Justicialista CREER Entre Ríos), que establece el Régimen de Promoción de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación en Entre Ríos.Stefanía Cora dijo que "entendemos este proyecto como fundamental para pensar la ciencia, tecnología e innovación desde el sector productivo y desde la economía del conocimiento, a partir de la generación de políticas públicas"."Es una propuesta integral que trabajamos junto a la Secretaría de Modernización del Estado, Ciencia y Tecnología de Entre Ríos. El papel que le asignamos a la ciencia y la tecnología es clave para pensar en qué provincia queremos a futuro", afirmó el diputado Cosso.También se le dio sanción al proyecto venido del Senado que crea el Programa de Inclusión y Capacitación Digital de Entre Ríos, destinado a los adultos mayores, para el uso de los canales electrónicos bancarios y otras alternativas tecnológicas disponibles. En el tratamiento del mismo se tuvo en cuenta la iniciativa presentada por el diputado Cosso de similares características.Por otro lado, las y los legisladores aprobaron el proyecto de ley, autoría de la diputada Moreno, por el cual se autoriza al Poder Ejecutivo a aceptar la donación de un terreno ubicado en San José de Feliciano, realizada por el Municipio, con cargo de destinarlo para la construcción de la Comisaría de la Mujer y la Familia de la ciudad de Feliciano.También se aprobó el proyecto que rectifica el Artículo 1° de la Ley 10.765, y que autoriza al Poder Ejecutivo a aceptar la transferencia a título gratuito de inmuebles ubicados en Sauce de Luna, efectuada por Del Litoral, Obras, Servicios y Montajes SA.En la sesión se aprobó el proyecto de ley, autoría del diputado Sergio Castrillón (Bloque Frente Justicialista CREER Entre Ríos), que declara ciudadano ilustre post mortem de la provincia de Entre Ríos a Rubén Manuel Martínez Solís, conocido por su nombre artístico como 'Linares Cardozo'.Castrillón expresó que "este año es el 100° aniversario del natalicio de Linares Cardozo. Como él jamás será olvidado, a este homenaje se lo hacemos con su presencia", y leyó un texto sobre la vida y obra del artista, escrito por el historiador, periodista, músico y divulgador cultural Roberto Romani.Asimismo, dieron media sanción al proyecto que declara ciudadana ilustre de la provincia de Entre Ríos a la cantante, intérprete del folklore argentino y profesora universitaria en Filosofía Liliana Herrero, el cual fue presentado por la diputada Cora."Se trata de una entrerriana que ha llevado la música de los rincones del Litoral a todo el mundo, siendo además una portavoz de los derechos humanos", aseguró la autora del proyecto.Además, se aprobaron ocho proyectos de declaración y uno de resolución.La Cámara de Diputados votó a favor de que el 141° Período Legislativo sea prorrogado hasta el 14 de febrero de 2021.Diputadas y diputados aceptaron la renuncia del diputado Diego Lara (Bloque Frente Justicialista CREER Entre Ríos) a su cargo legislativo, quien presidirá el Tribunal de Cuentas de Entre Ríos.En el turno de los reconocimientos, los diputados Juan Domingo Zacarías, José Cáceres (Bloque Frente Justicialista CREER Entre Ríos), Julio Solanas, Jorge Cáceres y Juan Manuel Huss, y las diputadas Gracia Jaroslavsky (Bloque Unión Cívica Radical) y Mariana Farfán destacaron el trabajo del personal de la salud en el "Día Nacional de la Médica y el Médico" que se celebra este 3 de diciembre. Solanas también realizó una mención especial al neurocirujano, neurobiólogo y médico sanitarista argentino Ramón Carrillo.Además, Huss brindó un reconocimiento a Diego Armando Maradona, quien falleció el pasado 25 de noviembre, y en ese mismo sentido se expresaron los diputados Néstor Loggio (Bloque Frente Justicialista CREER Entre Ríos), José Cáceres, Jorge Cáceres y Julio Solanas.Por último, José Cáceres también hizo mención a la decimosexta edición del evento solidario "Once por Todos", organizado por Canal Once de la ciudad de Paraná.