La Corte Suprema confirmó la condena a Boudou y quedó cerca de volver a prisión

La Corte Suprema confirmó hoy la condena de 5 años y 10 meses de prisión contra Amado Boudou en el caso Ciccone, por lo que el ex vicepresidente quedó cerca de volver a la cárcel.El máximo tribunal rechazó todos recursos presentados en el caso Ciccone, entre ellos el de Boudou, y de esta forma ratificó la condena que había recibido en 2018.El ex titular del Senado había sido condenado por los delitos de cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública. Además, dos años atrás, el Tribunal Oral Federal 4 también lo inhabilitó de por vida para ejercer cargos públicos.En ese momento, los jueces ordenaron su inmediata detención por la compra irregular de la calcográfica Ciccone.Por Ciccone, el amigo de Boudou José María Núñez Carmona fue condenado a 5 años y 6 meses de prisión, en tanto que el empresario Nicolás Ciccone a 4 años y 6 meses por el delito de cohecho activo.Además, Alejandro Vandenbroele fue condenado a 2 años de cárcel; Rafael Resnick Brenner (ex funcionario de la AFIP) a 3 años, y el ex jefe de Gabinete del Ministerio de Economía Guido Forcieri a 2 años y seis meses.