ATE convocó a un plenario provincial para este viernes

La decisión de convocar a un plenario "de carácter urgente", se tomó este jueves en una reunión de comisión directiva. El cónclave será este viernes a partir de las 9 para tratar dos temas: "la no convocatoria a paritarias y la situación del sistema previsional", indicó Oscar Muntes, titular del gremio.



El dirigente reconoció que "hay mucho enojo y mucha bronca" en los trabajadores por la situación salarial. "Habíamos acordado reunirnos en noviembre. El gobernador dijo ayer que iba a convocar a paritarias, pero no está la fecha", cuestionó.



El gremio atraviesa también una "situación muy grave" con el Jardín AcunATE por la falta de envío de fondos por parte de la provincia. "El gobierno provincial los atrasa y por lo tanto desfinancia al sindicato", explicó.



También destacó que por las condiciones salariales y laborales ATE lleva adelante acciones en distintos puntos de la provincia y reparticiones: "Estamos con muchas medidas de fuerza, en Uruguay 48 horas de paro, en Villaguay 72 horas junto con los docentes, en San Salvador estamos en medidas de fuerzas, asamblea en los hospitales de Salud Mental y San Martín", repasó.



No descartó que en la reunión de mañana se definan "medidas de fuerza o un plan de acción", debido al malestar del sector.



Caja de Jubilaciones



El otro tema que abordarán este viernes los trabajadores serán las modificaciones al sistema previsional tras la resolución 077/12, que deroga el beneficio del "3 x 1" a las jubilaciones especiales.



Muntes confirmó que el Frente Gremial ya presentó "un amparo en la justicia" para que no se aplique la medida. Recayó en el juzgado en el Juzgado Civil y Comercial N° 9, a cargo de Ángel Moia. (APF)