Fernández respaldó los cambios en el proyecto de movilidad jubilatoria

El presidente Alberto Fernández respaldó las modificaciones anunciadas por senadores del Frente de Todos en el proyecto de ley de movilidad jubilatoria y las calificó como "una idea buena".El presidente Alberto Fernández sostuvo hoy que "los senadores me propusieron cambiar el empalme" de los haberes previsionales, con lo cual se volverá en la propuesta oficial "a la fórmula original de Cristina (Kirchner) en su integridad"."Trabajamos muy bien ayer en el Senado con el bloque. Nos parece una idea buena porque resuelve el problema del empalme, no deja desamparados a los jubilados ni un solo día y, además, permite que los jubilados vean recomponer su ingreso cada tres meses y no cada seis, como era antes", dijo Fernández.El jefe de Estado se expresó en estos términos después de que el bloque de legisladores que comanda la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner anunciara cambios en el proyecto que el Poder Ejecutivo había enviado al Congreso.En declaraciones a El Destape radio, Fernández dijo: "Habría que empalmar el viejo régimen con el nuevo, algo que también le ocurrió a (Mauricio) Macri en su momento y lo que terminó haciendo Macri fue hacerle perder a los jubilados el primer trimestre de actualización que les correspondía"."Entonces cuando nos sentamos ayer en Casa de Gobierno se nos ocurrió que la mejor solución era volver a la fórmula original de Cristina en su integridad, la combinación entre los ingresos fiscales más el promedio de los salarios formales o el índice salarial de trabajo informal según sea el más alto", sostuvo el jefe de Estado."Con lo cual quedó exactamente la misma fórmula que durante ocho años rigió y le permitió a los jubilados un aumento real de las jubilaciones", completó.Este miércoles, el Bloque del Frente de Todos en el Senado acordó modificar el proyecto de ley de Movilidad Jubilatoria que el Gobierno envió al Congreso y anunció que el 5 por ciento de aumento otorgado en diciembre no será a cuenta del que se efectuará en marzo próximo.