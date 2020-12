Bordet adelantó un debate con amplitud de criterio de cara al ciclo lectivo 2021

Política Bordet presentará este viernes la temporada turística de verano en Entre Ríos

"No tengo ninguna duda que nos pondremos de acuerdo para comenzar el ciclo lectivo de manera presencial el año que viene en toda la provincia cumpliendo con los cuidados que nos impone esta nueva normalidad", dijo este miércoles el gobernador Gustavo Bordet en Gualeguaychú al abrir los sobres de la licitación para el nuevo edificio de la escuela técnica y recorrer las obras del restaurado colegio nacional.Consultado sobre la cuestión salarial, expresó: "Estaremos convocando a paritarias y ahí discutiremos, como lo hemos hecho siempre, con mucho diálogo y amplitud de criterio, cuál va a ser la recomposición salarial que entendemos es importante realizar", anunció el gobernador.El gobernador, junto al intendente Martín Piaggio, encabezó en la ciudad del sur entrerriano el acto de apertura de sobres de la licitación para la construcción de un nuevo edificio de la escuela de Educación Técnica Nº 2, Pbro. José María Colombo, de Gualeguaychú, para la cual se presentaron cuatro empresas oferentes: Cemyc, Hornus, Petersen y Marin.También recorrió el edificio que fue restaurado y puesto en valor de la Escuela Secundaria Nº 12, Luis Clavarino, recientemente finalizado. Ambas obras educativas demandan más de 275,8 millones de pesos.En su visita a Gualeguaychú Bordet también firmó el contrato de obra para pabellones en la unidad penal Nº 9 en Colonia El Potrero, en el que se invertirán más de 82 millones de pesos, y entregó aportes por 1,4 millones de pesos a cooperativas de trabajo y a clubes de Gualeguaychú, Urdinarrain y Enrique Carbó.En la oportunidad, el gobernador destacó la concreción de la licitación para las obras en la escuela y expresó su satisfacción de "haber cumplido lo que habíamos comprometido".Recordó que hace poco más de un año un grupo de alumnos le hizo llegar una carpeta solicitando el edificio nuevo para la escuela y apuntó que con esto se cumple con la construcción pedida."Fue un proceso complejo y largo porque no había ningún proyecto pero se hizo uno muy lindo orientado a una escuela que tiene una especialización técnica y requiere talleres", acotó, y agregó: "Hemos culminado un proceso que nos llevó su tiempo pero hoy tenemos las reservas presupuestarias para esta obra que va a demandar casi 170 millones de pesos y beneficiará a muchos jóvenes y docentes", dijo y destacó la importancia de la educación técnica que "permite salidas laborales aplicadas o preparar a sus alumnos para continuar en carreras vinculadas al desarrollo de la ciudad, de la provincia o el país".Y remarcó: "Nos hemos trazado con el Consejo General de Educación una línea de fuerte apoyo a las escuelas técnicas, y también a las agrotécnicas que cumplen una labor importante en lo que es el desarrollo de la ruralidad en Entre Ríos. Además lo hacemos orientando a carreras a que quienes egresan puedan trabajar en los sistemas socio productivos que tiene nuestra provincia", remarcó el mandatario.Bordet se refirió luego a las obras que se realizan en Gualeguaychú, que se vienen trabajando con el municipio y los legisladores del departamento. En ese sentido mencionó la firma del contrato para el inicio de la construcción de dos pabellones en la unidad penitenciaria de El Potrero, además de la construcción de tres pabellones más que están previstos a partir de un convenio con el Ministerio de Justicia de Nación. "Eso nos posibilitará cerrar la cárcel de Gualeguaychú que es la más vieja de la provincia y donde los internos están en condiciones precarias, y destinar ese espacio para otro uso. Pero fundamentalmente la nueva obra permitirá que quienes están purgando una condena puedan hacerlo como dice la Constitución en cárceles sanas y limpias que sirvan para la reeducación y no para el castigo", expresó el mandatario y apuntó que también posibilitará una futura planificación urbana de la ciudad al desocuparse dos manzanas en una zona muy importante.En otro orden, el gobernador mencionó la licitación prevista para los primeros meses de 2021, en un acuerdo hecho con Vialidad nacional, para la reparación y repavimentación completa del acceso norte de Gualeguaychú desde la ruta 20; y la ampliación de la planta de efluentes con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo.Agregó que también se está trabajando en la escuela Aedo, y que se está concluyendo la penúltima etapa del hospital Del Bicentenario, para luego comenzar con la última etapa y terminar "una obra que estuvo prácticamente paralizada durante los cuatro años de la gestión nacional anterior". Recordó que estos trabajos estaban enmarcados en un convenio donde la Nación se hacía cargo de la obra, pero "como no se hicieron lo tuvimos que hacer con fondos provinciales".Luego subrayó: "Esta es la hoja ruta y es el trabajo que se viene llevando adelante articuladamente entre municipio, provincia, las instituciones y las organizaciones civiles, entendiendo que tenemos que fijarnos objetivos claros y precisos para mejorar la calidad de vida de los vecinos que en definitiva es para eso que estamos aquí".A modo de cierre, el mandatario se refirió al año atípico que se vivió por la pandemia, y apuntó que lo más importante fue preservar la salud de la población. "Lo hemos conseguido y ahora trabajaremos para generar una etapa donde se posibilite que quienes más resultaron afectados por la pandemia, como el sector del turismo, pueda tener una temporada trabajando de manera responsable, ordenada y siguiendo protocolos", dijo Bordet y agregó que eso está articulado con los municipios "para ir monitoreando y evaluando la situación epidemiológica y a su vez poder generar ingresos en un sector que lo necesita mucho".En las actividades también participaron los ministros de Planeamiento, Marcelo Richard, y de Producción, Juan José Bahillo; los legisladores Jorge Maradei, Leonardo Silva y Mariano Farfán; el presidente del Consejo General de Educación, Martín Müller; y el secretario de Deportes, José Gómez; además de representantes de instituciones deportivas y personal de las instituciones educativas, entre otros.A su turno, el intendente Piaggio sostuvo que "es una enorme felicidad poder dar este gran y enorme paso y compartirlo. Este paso ha sido muy necesario", sostuvo tras destacar "el compromiso del gobierno provincial para el avance de las condiciones edilicias de nuestros colegios y establecimientos educativos"."Que nuestra querida escuela técnica pueda dar este paso tan importante hacia su reconfiguración y que los alumnos puedan tener esta posibilidad de tener una nueva casa de estudio, remodelada y en mejores condiciones, es una felicidad enorme para todo nuestro pueblo", insistió Piaggio.Recordó luego a quienes se formaron en estos establecimientos, y en ese marco, sostuvo que "se está formando al trabajo de Gualeguaychú, a la capacitación técnica, a los desafíos para el desarrollo se están formando y se han formado aquí. Somos muy agradecidos y felicitamos a todos los que han trabajado a lo largo de este tiempo para que el paso de hoy ocurra y que el pedido de la comunidad tuviera eco. Un paso más hacia una ciudad más justa, inclusiva y con más oportunidades", concluyó.La licitación para la construcción del nuevo edificio de escuela de Educación Técnica Nº 2, Pbro. José María Colombo, corresponde a la primera etapa y posee un presupuesto oficial de 168.581.325 pesos. Al establecimiento asisten 650 alumnos, distribuidos en dos turnos, y que cursan clases teóricas y prácticas, talleres de herrería, tornería, soldadura, carpintería, electricidad, electrónica e informática. El taller de construcciones se sitúa en el edificio anexo que presenta una planificación adecuada para su funcionamiento.En virtud de un relevamiento, se decidió desarrollar un edificio nuevo, ordenado y organizado funcionalmente, además de mantener los sectores de laboratorios y vincularlo al nuevo edificio. La obra general se desarrolla en etapas definidas por bloques funcionales. La primera intervención comprende la construcción de nuevo edificio en el sector de talleres que prevé la demolición de las construcciones existentes en el edificio anexo, donde se construirá uno nuevo en tres niveles para los talleres de soldadura y construcciones en planta baja, el taller de mecánica, tornería y herrería en el primer nivel y el de carpintería en el segundo nivel.En tanto, en la obra restauración y puesta en valor de la escuela secundaria Nº 12 Luis Clavarino se ejecutaron 2.860 metros cuadrados, más una ampliación de 58 metros cuadrados para el área de sanitarios. La inversión de fondos provinciales fue de 107.258.277 pesos. En el edificio funcionan tres establecimientos: la Escuela Secundaria Clavarino, en los turnos mañana y tarde; el Centro de Educación Secundaria de Jóvenes y Adultos, en turno noche; y la Facultad de Ciencia de la Gestión de la Uader, también en el turno noche.La obra consistió en la ampliación, refuncionalización, restauración y puesta en valor del conjunto educativo completo. Sumado a esos trabajos, se realizó la restauración y puesta en valor del edificio, atendiendo las características constructivas de los muros perimetrales, reforzando la estructura existente en los puntos deteriorados del palacio. Asimismo, se trabajó en la reparación y restauración de techos, cielorrasos, revoques, pisos y carpintería. También hubo intervenciones en la torre-mirador, en la biblioteca, el área de gobierno, los halles de ambos edificios y en el salón de actos del anexo, los que fueron revalorizados, recuperando molduras, frisos, boiserie, cornisas, vitreaux, fustes, capiteles y bases de las columnas. La escuela Clavarino se encuentra ubicada próxima a la plaza principal de la ciudad de Gualeguaychú.Por último, la construcción de dos nuevos pabellones de alojamiento para internos unidad penal N°9, Colonia Penal El Potrero, incluirá también la conexión de la totalidad de la red cloacal existente a la planta de tratamiento de efluentes cloacales a construir. También incluye la instalación eléctrica que contempla la red necesaria para la futura construcción de nuevos pabellones de alojamiento para internos, la conexión y alimentación a la nueva planta de efluentes, y la ejecución de nuevas columnas de iluminación exterior.Ambos pabellones se plantean en dos plantas, con una superficie cubierta de 575,41 metros cuadrados, con capacidad para 54 internos alojados en 18 celdas (tres internos por celda) cada uno. La planta baja presenta ocho celdas de alojamiento, dos sectores sanitarios separados, uno de duchas-lavado y otro de inodoro-lavado, garita de control, espacio común y patio al aire libre con piso de hormigón y cerco perimetral. La planta alta cuenta con 10 celdas de alojamiento.En la visita a Gualeguaychú, el gobernador también entregó aportes a entidades deportivas en el marco del Programa de Ayudas de Emergencia a Clubes de Barrio y de Pueblo, por un total de 360.000 pesos. Recibieron fondos en esta ocasión los clubes Atlético Independiente, Deportivo y Social Sarmiento, Social y Deportivo Black River, Gualeguaychú Country Club; Atlético Sportivo, Social y Deportivo Sudamérica, Juventud Urdinarrain y Juventud y Ferrocarril Unidos recibieron aportes.Además, Bordet entregó un crédito en el marco del programa de asistencia financiera para el sostenimiento productivo a la Cooperativa de Trabajo de Medicina Asistencia Integrada, Luis Jeanot Sueyro Limitada, para la adquisición de un ecógrafo portátil.