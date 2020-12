Juntas y Comunas de la provincia "recibieron aportes para fortalecer gestión"

El Programa Juntas y Comunas a la Obra son aportes no reintegrables que se le otorgan a los centros rurales de población con el objetivo de la adquisición de herramientas, realización de pequeñas obras públicas. En el caso de 1.000 Evitas, se trata de un programa de mejoramiento habitacional, destinado a viviendas precarias o a mejora habitacional para familias de bajos recursos.



En esta oportunidad se entregaron 5.186.299 pesos a Juntas y Comunas de los departamentos de Feliciano, Diamante, La Paz, Gualeguaychú, Villaguay, Nogoyá, Victoria, Paraná y Uruguay.



"Celebro la posibilidad de que familias entrerrianas mejoren su vivienda o puedan tener obras nuevas en sus comunidades. Los programas 1.000 Evitas y Juntas y Comunas a la Obra corresponden a una política del Estado Provincial que pensamos sostener para el año que viene", explicó la ministra Romero.



En este sentido, destacó: "el Ministerio tiene un diseño presupuestario para atender estos programas, que este año lo hemos ejecutado en su totalidad, por lo cual hemos tenido que pedir una ampliación presupuestaria".



"Uno de los propósitos que tiene este equipo es ejecutar los presupuestos por completo, que no nos queden fondos sin ejecutar", refrendó.



Además, agradeció a quienes trabajan a diario en la articulación entre el ejecutivo y las comunidades "a los legisladores y el equipo del Ministerio que no cesaron un día en la pandemia y pudieron continuar brindando herramientas".



Por su parte, el diputado Jorge Cáceres agradeció los aportes recibidos por las Juntas y Comunas y el compromiso del Ministerio "que demuestra una vez más que siempre están del lado de quien gestiona y trabaja".



A su vez, la diputada Sara Folletto, agradeció la "predisposición y colaboración del equipo de Juntas y Comunas del Ministerio de Gobierno que nos permiten la participación a los legisladores en las gestiones y asistencias para nuestros pueblos".





En tanto, la diputada Silvia Moreno, destacó: "Celebramos este encuentro donde se suman las herramientas para satisfacer la necesidades de las familias más vulnerables de los distritos. Les agradezco que siempre están tratando de solucionar las problemáticas de los territorios, ya que esto nos permite poder seguir gestionando y trabajando para el beneficio de los entrerrianos". Juntas de Gobierno y Comunas Las juntas de Gobierno que recibieron aportes en el marco del programa 1.000 Evitas son: Chañar, Las Mulitas, Mulas Grandes, Las Mulitas de Feliciano; Aldea Grapschental e Isletas de Diamante; La Providencia y Alcaraz Norte de La Paz; General Almada de Gualeguaychú; Lucas Norte y Mojones Sur de Villaguay.



En tanto, a través del programa Juntas y Comunas a la Obra, recibieron aportes las juntas de Lucas Sud II y Rincón de Nogoyá de Villaguay; Sir Leonard, Colonia Viraró y Puerto Algarroba de La Paz; Don Cristóbal I y Justo José de Urquiza de Nogoyá; Arroyo Palo Seco de Paraná y Las Moscas de Uruguay



La senadora por el departamento de Feliciano, Ester Gonzales, participó de la entrega y remarcó: "siempre agradecer a Rosario que es nuestra gestora ante el Gobernador de la Provincia, asimismo, al equipo del Ministerio que siempre están para lo que necesitamos. Mi disposición para colaborar con lo que necesiten y ojalá nos podamos encontrar prontamente".



"Ha sido un año atípico y esta es una gran forma de cerrarlo, porque hemos trabajado mucho para llevarle soluciones a la población", detalló la senadora por Nogoyá, Flavia Maidana y agregó: "Lo nuestro como Legisladores es solo ser un nexo entre los presidentes de juntas y el ejecutivo. Por eso les agradecemos por la labor del Ministerio que no han dejado un día de trabajar".





Participaron además, de manera remota los diputados Leonardo Silva y Mariana Farfan; el senador por Gualeguaychú, Jorge Maradey; el secretario de Asuntos Municipales, Fabián Flores; el subsecretario de Comunas, Mariano Nuñez; el director de Juntas de Gobierno, José Bantar; el coordinador de Juntas de Gobierno y Comunas de Paraná, Rodrigo Rausch y los abogados de la Dirección de Juntas de Gobierno Nicolas Wendler y Marcos Curtoni.