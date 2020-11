La diputada Gaillard habló del "escrache" a su familia por apoyar el aborto

La diputada nacional por Entre Ríos del Frente de Todos, Carolina Gaillard se refirió hoy al escrache de un grupo de personas contrarias al aborto en la panadería que tienen sus padres, y sostuvo que "este debate se torna violento y muy antidemocrático"."Grupos de militantes 'celestes' aparecieron en la puerta de la panadería de mis padres con pancartas con mi cara por estar a favor del aborto", relató la legisladora nacional, al tiempo que expresó que le "afecta mucho" que "se metan" con su familia.En declaraciones radiales, Gaillard planteó: "Hay fundamentalistas que están apretando para que cambiemos nuestra posición"."Mi papá se levanta todos los días a la madrugada para ir a la panadería. No se merece que vayan a la puerta de su trabajo a escracharlo por mi postura sobre el aborto", remarcó.Respecto al rol de la oposición en el debate por el aborto legal, la diputada pidió "por favor a legisladores celestes que ayuden a calmar la violencia del debate"."Esto me da más fuerzas para continuar en mi posición y me convence todavía más que necesitamos aborto legal en Argentina", finalizó.