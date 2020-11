Fernández tras el velatorio de Maradona: "Me puse del lado de la familia"

?"Tuvimos que enfrentar la decisión de la familia de que ellos quisieron que todo terminara a las 16 hs., y cuando mucha gente se dio cuenta que no iba a llegar muchos se abalanzaron sobre la puerta". El presidente @alferdez en #PodemosHablar por @telefe. #HastaSiempreDiego pic.twitter.com/5BKhxUSv6O — Alberto Fernández Prensa (@alferdezprensa) November 29, 2020

El presidente Alberto Fernández aseguró este sábado que el día en el que murió Diego Maradona quiso ponerse "al lado de la familia, sin ponerle condiciones, lo que derivó en la decisión de abrir las puertas de la Casa Rosada para que pudieran allí los argentinos despedir al héroe popular, tal como lo pidió su círculo íntimo"."Me llamó la atención que dijeran que le debíamos decir a la familia lo que tenía que hacer. La verdad es que me puse de su lado sin ponerle condiciones cuando le ofrecimos la Casa Rosada para que se realizara el funeral de Diego", señaló Fernández enel programa conducido por Andy Kusnetzoff.El jefe de Estado contó que el día de la muerte de Maradona se puso en contacto con la ex esposa del astro del fútbol Claudia Villafañe para ofrecerle que el funeral se haga en la Casa Rosada y que ella y sus dos hijas lo aceptaron."Hablé con Claudia a las tres de la tarde de ese día y le ofrecimos la Casa Rosada para el funeral y ellos lo aceptaron. Quisieron que todo terminara a las 16 y respetamos la decisión. Cuando el funeral terminaba, algunos se abalanzaron y eso generó algunos problemas. De todos modos, mucha gente se retiró en paz de la Plaza de Mayo", señaló Fernández.Además, el Presidente destacó la figura de Maradona y opinó que el país sería distinto si todos pensáramos como pensaba Diego."Qué distinto sería el país si todos pensáramos como Maradona y cada acción fuera para darle felicidad al otro", consideró Fernández.Así lo señaló cuando recordó que, en una ocasión, el ex arquero Sergio Goycochea le había contado que, en los mundiales, Maradona arengaba a sus compañeros diciéndoles 'tenemos que ganar porque esta sea tal vez la única felicidad que tengan millones de argentinos'"."Eso es muy impresionante. A veces pienso, si todos nosotros pensáramos como Maradona, qué distinto sería el país, si cada una de nuestras acciones, sería brindada para darle felicidad al otro", afirmó, conmovido el mandatario, al destacar el pensamiento del astro, fallecido el miércoles último a los 60 años.En cuanto a las características de Maradona, Fernández lo definió como "un hombre comprometido con los humildes, que tocó el cielo con las manos y tuvo los pies en la tierra"."Es un personaje enorme. Siempre preocupado por los que menos tienen. Siempre arengaba a sus compañeros en los mundiales para que hicieran feliz a la gente. Todos deberíamos vivir con esa premisa. Ojalá que haya sido feliz", puntualizó.