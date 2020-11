Grupos pro-vida se movilizan contra el proyecto para la legalización del aborto

En plena cuenta regresiva para que elque envió el Gobierno comience a ser debatido en el Congreso de la Nación,. Allí será el epicentro de una jornada nacional convocada por "los celestes", el color con el que se identifican los "pro vida".Pocos minutos después de las 15 de este sábado, el horario estipulado para el inicio de la marcha pro vida, caravanas de colectivos y autos provenientes de Merlo, Malvinas Argentinas, José C Paz, Moreno, Mercedes y General Rodriguez. Allí los esperaba una multitud vestida de celeste y blanco, conformada por agrupaciones pro vida, personas autoconvocadas y murgas juveniles.arengaba una de las impulsoras del encuentro desde el camión que hace de escenario. Entre el público que aplaude, Maria Mesones, traductora pública, comunicó aque los que impulsan al aborto encubren intenciones machistas. "No están pensando en la mujer. Se sabe que la gran mayoría de las violaciones ocurre dentro del ámbito familiar. Si sale la ley, el tío o el padre violador puede llevar a una chica a abortar cuantas veces le convenga y la sigue violando", argumenta, mientras carga un cartel en el que se lee claro:Por la Avenida Rivadavia llegan las últimas agrupaciones, entre las que se destacan el Frente Nacional Cristiano,, y la agrupación médicos pro vida, unos 40 profesionales de la salud de diferentes especialidades."Es absolutamente ridículo tratar el tema ahora, en medio de esta crisis sanitaria. La prioridad, dicho por el gobierno, es la pandemia", manifiesta Jorge, ginecólogo, quien prefiere resguardar su identidad.A pesar de la tormenta que azotó el medio día porteño y de la pandemia por el coronavirus, la manifestación es masiva, con la plaza de los dos Congresos como punto de encuentro.Para Daniela Díaz, que manejó desde La Plata para asistir a la manifestación, la elección de la fecha para tratar en el Congreso la ley del aborto es una cuestión de oportunismo político. "Quieren aprovechar que la gente está encerrada en su casa para sacar el proyecto, para tener menos oposición. Pero nosotros salimos igual, nos movilizamos igual", comenta la mujer de 46 años, que carga un cartel negro y blanco que dice: "aborto=genocidio".Entre los manifestantes, hay poco distanciamiento social. La mayoría trae puesto un tapabocas, pero no todos de la manera correcta.Los argumentos para oponerse a la legalización del aborto varían entre los asistentes, pero todos comparten un reclamo general: que los legisladores nacionales rechacen el proyecto de Legalización del Aborto de Vilma Ibarra, que impulsa el Gobierno de la Nación.