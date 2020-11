"Retomar el turismo generará mayor movimiento económico en Entre Ríos"

Política Bordet autorizó el comienzo de la temporada turística de verano en Entre Ríos

Situación económica

Obras públicas

y estimamos que seremos destino de muchos argentinos esta temporada", expresó el gobernador Gustavo Bordet, quien puso de relieve la necesidad de ser responsables desde lo individual y lo colectivo en el marco de la nueva normalidad que impone la pandemia.En declaraciones formuladas este sábado en LT26 de Colón, en su 50 aniversario,y en ese sentido reiteró que el "habilitar de forma responsable y segura el turismo a partir del 4 de diciembre, esto es lo que nos impone esta nueva normalidad, debemos cuidarnos entre todos, tener responsabilidad y cumplir con las normas de distanciamiento, de higiene, de autoprotección que cada uno tenemos que tener"., y explicó que "cuando empezamos a analizar los seguros que están vigentes, es decir, los que se contratan por tarjeta de crédito, los seguros de viajeros, inclusive un producto que tiene el Instituto del Seguro, en realidad, lo que cubren es el reembolso de los días pagados no gozados de vacaciones porque se han enfermado o el traslado del regreso".Por lo tanto,amplió. En ese sentido, acotó.Sin embargo, informó que "siempre damos un marco general, el marco particular lo da cada municipio, de acuerdo a la situación epidemiológica que tiene, a las condiciones sanitarias en las cuales está el municipio,, de qué manera lo va a hacer, y en esto inclusive si quiere pedir seguro lo puede hacer, eso es una evaluación que corresponde a las atribuciones dentro de las autonomías municipales".En otro orden, al referirse a la situación económica, Bordet afirmó que "fue un año crítico, sobre todo en los primeros meses de pandemia, si uno toma la mitad de marzo, abril, mayo y junio, son meses realmente muy complicados porque hubo una caída en los ingresos como consecuencia de la caída general que ha tenido la actividad económica"."Luego, tuvimos una recuperación en determinados sectores y hay otros que todavía permanecen con muy poca actividad económica, como es el caso del sector de servicios y turismo, y algunos otros rubros también", indicó.Entonces, explicó que "esto resintió también las finanzas provinciales y ha hecho que tengamos que hacer muchos esfuerzos para cumplir con nuestras obligaciones, pero nunca dejamos de dar cumplimiento a las mismas". Finalmente, mencionó al referirse al cronograma de pagos de sueldos y aguinaldo que "estamos terminando de pagar sueldos y aguinaldo completos el 23 (de diciembre)".Más adelante, se refirió al presupuesto de obras públicas para este año, y en ese sentido, mencionó que "estamos ejecutando un 92 por ciento del presupuesto, con lo cual esto también habla de que no hemos parado lo que es obra pública porque considerábamos también importante para finalizar el trabajo".Por otra parte, respecto del próximo año, sostuvo que "va a ser un año donde el Estado a través de la obra pública, motoriza el rubro construcción", y en ese contexto, refirió al encuentro que mantuvo con el nuevo el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, con quien hablaron acerca de la "necesidad de retomar lo que fue el plan de Federal de Viviendas, es decir, salir rápidamente con soluciones habitacionales"."Al no haber financiamiento nacional de viviendas en los últimos cuatro años, lanzamos el programa Primero tu Casa, que se financia 100 por ciento con fondos provinciales, que nos alcanzó para construir 1.800 viviendas. La provincia necesita muchas más", indicó.Entonces, "lo que hablé con el ministro es poder llegar rápidamente con soluciones habitacionales porque hay una alta demanda de gente que necesita el acceso a una vivienda digna, y también porque por cada vivienda que se construye, se generan cuatro puestos de trabajo. Esto genera un efecto multiplicador de manera directa en estos cuatro empleos pero también de manera indirecta en todo lo que se mueve en torno a la construcción".Por último, dijo que también hay "muchas otras obras que tienen que ver con lo que los intendentes van definiendo, son ellos quienes conocen lo que ocurre en las ciudades y qué obras ellos consideran prioritarias, en base a eso vamos determinando el rumbo".