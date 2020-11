Egresaron 53 nuevos oficiales de la Policía de Entre Ríos

Se desarrolló este viernes el egreso de la promoción N° 82 en la que se recibieron 34 varones y 19 mujeres, que han obtenido el título de Técnico Superior en Seguridad Pública, lo cual les permite obtener el próximo año la Licenciatura en dicha especialidad.La ministra Romero, destacó la organización de la ceremonia, respetando los protocolos de distanciamiento y cuidados para la salud de los cadetes "quienes se toman breve descanso hasta el siete de enero cuando se presentarán a sus nuevos destinos en lugares turísticos de la Provincia, hasta que ingresen en la Licenciatura de Concepción del Uruguay"."La formación en este instituto es muy completa y abarcativa, donde además de oficiales, se forjan seres humanos", subrayó al tiempo que felicitó a la nueva promoción por el compromiso y el desempeño."Los nuevos oficiales, que hoy reciben el título de Técnico Superior en Seguridad Pública, representan un aporte fundamental en materia de Seguridad para la Provincia. Estoy muy contenta por la celebración. Los oficiales que hoy se reciben, han demostrado dentro de la Policía su alta capacitación y profesionalización y sobre todo este año que no ha sido sencillo y nos hemos tenido que adaptar a la virtualidad", sostuvo."Hay que resaltar que el instituto de formación de nuestra Policía, que forma oficiales para la prevención del delito y la seguridad ciudadana, brinda un tipo de capacitación integral que abarca, desde la formación en derechos, hasta las prácticas en la labor ciudadana", concluyó."Es un egreso de oficiales con una particularidad única. Pronuncio estas palabras en momentos donde la pandemia por Covid-19 se encuentra en pleno desarrollo. Por esto debimos recurrir a la formación de los cadetes por plataformas virtuales para transmitir los conocimientos que, si bien no es lo ideal, fue la herramienta que los contratiempos nos obligan a utilizar", explicó el jefe de Policía, Gustavo Maslein durante la ceremonia."Esta emergencia sanitaria ha puesto a prueba nuestro sistema de funcionamiento y ha exigido a la Policía un alto grado de compromiso y entrega para asistir a esta contingencia. En esto hemos tenido un gran protagonismo, hombres y mujeres policías liderando lo que se ha dado en llamar la primera línea, junto al personal de Salud. Donde incluso hemos visto disminuida nuestra cantidad de personal. Pero asimismo, se redoblaron los esfuerzos y sacrificios para poder cumplir con nuestra misión", destacó.En este marco, Maslein manifestó: "Para todo mi personal no tengo más que palabras de reconocimiento porque se han desempeñado de forma loable, con verdadero compromiso social, arriesgando su propia salud para garantizar la seguridad ciudadana. Estas palabras son de gratificación por tanto esfuerzo".En el acto, como tradicionalmente se realiza, se distinguió a los Comisarios Generales ascendidos este año, quienes recibieron una réplica del sable del "Gral. Justo José de Urquiza". Ellos son: Marcelo Den Dauw, Daniel Randisi, Marcos Schmunk, Noel Spretz, Marcos Antoniow, y Gabriel Doro.El Oficial Ayudante Mariano Lescano obtuvo el primer promedio de la Promoción y fue premiado con una medalla de oro otorgada por la Jefatura y una obra jurídica por parte del Ministerio de Gobierno y Justicia.Asimismo, el segundo promedio, obtenido por la Oficial Ayudante Macarena Peruchena fue premiado con una medalla de plata de la Plana Mayor y un texto jurídico otorgado por la ministra Rosario Romero.La ceremonia fue transmitida por streaming para que las familias de los egresados pudieran acompañarla.