Entregaron aportes por más de 955 mil pesos a 18 instituciones entrerrianas

En el marco de las políticas de fortalecimiento institucional, la ministra de Gobierno y Justicia, Rosario Romero, hizo entrega de aportes a instituciones de la Provincia por más de 955 mil pesos. Los aportes, tienen como objetivo contribuir con las instituciones que trabajan a diario en la comunidad y serán utilizados para la compra de materiales y herramientas de trabajo. En esta oportunidad se vieron beneficiadas instituciones de Paraná, Diamante, Villaguay, Uruguay, Hernandarias, Federación, La Paz y Concordia."Sin dudas que los clubes, las ONG, iglesias y todas las instituciones complementan la labor del Estado, por eso está bien que la Provincia invierta fondos para esto. En muchos casos, los aportes son para solucionar una pequeña obra que necesita la comunidad, todo eso a nosotros nos da la tranquilidad de que es dinero público bien invertido. Cuando rindan la inversión que realizaron con el aporte al Tribunal de Cuentas, tranquilamente pueden volver a tramitarlo", explicó la ministra Romero."El Gobernador comparte estas actividades porque entiende que es importante brindar apoyo y colaboración a instituciones que realizan una labor que trasciende lo individual", sostuvo. Asimismo, agradeció a los legisladores por las gestiones que realizan a diario para las organizaciones, "sobre todo en estos tiempos de pandemia donde se dificultan los traslados y los encuentros. Estoy muy contenta porque hemos ejecutado todo el presupuesto e incluso tuvimos que pedir una ampliación para continuar colaborando con las instituciones".El intendente de Colonia Elia, Gabriel Barbara, acompañó de manera remota la actividad y agradeció al Ministerio estos aportes. "En el día de hoy recibe esta ayuda el centro de Jubilados de la localidad, lo que significa un gran apoyo para nosotros. La institución no ha podido realizar muchas tareas durante la pandemia, pero ha seguido atendiendo a sus asociados"."Venimos desarrollando una labor importante durante la pandemia, coordinando con otras áreas, en este caso con el Ministerio que nos brinda estos aportes para que podamos dar más respuestas a los clubes. Sé de la característica y el compromiso que tiene la Ministra con las Instituciones así que de mi parte muchas gracias por colaborar siempre", manifestó por su parte, el director General de Deporte Social, Edgardo Sánchez.De la reunión virtual participaron, además, la diputada, Carina Ramos y el senador por Uruguay, Horacio Amavet.El integrante de la comisión de la Capilla Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, Daniel Chapino, agradeció el aporte y mencionó: "Estamos muy contentos porque vamos a poder continuar reparando una casa que está frente a la capilla, donde pensamos más adelante tener una casa parroquial y un merendero. Estas tareas no serían posibles sin el apoyo del Ministerio y de la Municipalidad de Paraná a través del intendente Bahl".La presidenta del Centro de Jubilados Nacionales y Provinciales de Colonia Elía, Susana Garín, explicó: "Es el momento exacto en el que llegan con este aporte, es un alivio para los abuelos del Centro. No hemos cerrado del todo las puertas porque seguimos brindando asistencias al Pami, por eso este aporte nos viene muy bien. De mi parte y en nombre de la Comisión Directiva muchas gracias a todo el equipo del Ministerio de Gobierno".Asimismo, la secretaria del Club Estudiantes de Concordia, Marta Porsio, agradeció el aporte que será utilizado "para reparar el área de la cancha del gigante verde". "Vamos a poner luminarias y gracias a esta ayuda podremos pagar la mano de obra. Sin el apoyo del Estado Provincial no se podrían sostener los clubes en este contexto", mencionó.Las instituciones que recibieron aportes en esta oportunidad, son: Club Atlético Sarmiento de Villaguay; Club deportivo Puerto Nuevo de Diamante; Capilla Nuestra Señora del Perpetuo Socorro de Paraná; Asociación Paranaense de Básquet; Asociación Civil Sumando de Paraná; Centro de Jubilados Nacionales y Provinciales de Colonia Elia, Uruguay; Club Atletico Hernandarias; Asociación Amigos Banda de Música Infanto Juvenil entrerriana; Paraná Rowing Club; Parroquia Santo Domingo Savio de Paraná; Comisión Vecinal Villa Sarmiento de Paraná; Cooperadora Escuela Secundaria Normal N° 5 Domingo Faustino Sarmiento de Federación; Club de Pescadores, Cazadores y Náuticos de La Paz; Escuela Privada N°221 Santa Rafaela María de Paraná; Club Estudiantes de Concordia; Club La Bianca, Concordia; Club Atlético Instituto de Paraná; Club Atlético Talleres de Paraná y Fundación Crisálida de Paraná.