Stratta encabezó seminario sobre transformación digital de la OEA

La vicegobernadora Laura Stratta encabezó el seminario "Parlamentos XXI: Hacia una Transformación Digital", organizado por la Organización de los Estados Americanos (OEA). La actividad se desarrolló este miércoles a través de la plataforma zoom.



Se trata de la primera de una serie de iniciativas previstas en forma conjunta entre la provincia de Entre Ríos y la OEA, con el objetivo de brindar herramientas de conocimiento a fin de mejorar los procesos de toma de decisiones a nivel institucional.



En la oportunidad, la vicegobernadora agradeció muy especialmente a la organización internacional por "dar el primer paso para abordar este eje temático con una diversidad de miradas y de experiencias que nos permitan pensar más allá de los límites de nuestra provincia y nuestro país".



En tal sentido, recordó que este proceso se inició desde el Instituto de Formación Legislativa con las primeras instancias de capacitación, como el Curso sobre el Uso de la Firma Digital.



Seguidamente, se refirió al contexto de pandemia que estamos atravesando: "Nadie logra nada solo; con una mirada articulada y complementaria son más potentes las respuestas que podemos dar", sostuvo. Y remarcó: "Por eso, el Instituto es un eslabón más de una mirada integral que viene desarrollando la Vicegobernación desde la capacitación y formación, para poder sentirnos interpelados por una realidad que permanentemente nos solicita que podamos avanzar y profundizar".



Luego, agradeció también la participación de las y los concejales, viceintendentas y viceintendentes, diputadas, senadoras y senadores de la provincia. "Dejamos abierta esta puerta para poder seguir profundizando estos caminos de articulación y cooperación, y poder construir lazos desde los parlamentos desde la provincia de Entre Ríos", concluyó la Vicegobernadora.



Exposiciones



Durante el seminario, los miembros de la organización internacional abordaron la adopción de la tecno-política como herramienta para que los poderes legislativos obtengan mayores capacidades y habilidades, a fin de ejercer su liderazgo político, en concordancia con los valores y principios democráticos, como el respeto, la tolerancia, la integridad, la probidad y la ética política.



El jefe de Instituciones Representativas de la Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia de la OEA, Moisés Benamor, agradeció a la Vicegobernadora por este primer encuentro y por su disponibilidad para compartir estas experiencias. "Estamos trabajando muy de cerca con los desafíos que esta pandemia nos ha puesto de cabeza, con varios temas como la gobernabilidad, el Estado de derecho, que nos invita a ser innovadores", señaló Benamor.



Posteriormente, el senador chileno Kenneth Pugh Olavarría, se refirió a la importancia de la transformación digital en la representación política durante y post pandemia. En tal sentido, reflexionó sobre la "gigantesca brecha entre los conectados y los desconectados", mencionó el "nuevo contrato digital" y la necesidad de generar "confianza digital". Además, se refirió a la Ley Nº 21.180 que establece la "Transformación digital del Estado" en Chile. "No se puede hacer transformación digital si no hay seguridad digital", aseveró al respecto.



El director del Laboratorio en materia de Ciberseguridad para los Poderes Legislativos de la OEA, Marlon Molina, expuso sobre el tema "Desafíos de la ciberseguridad en el Siglo XXI". Indicó que es importante "saber dónde estamos para saber cómo nos vamos a defender" y explicó qué significa la "tercera plataforma". Entre otros puntos, habló sobre la necesidad de trabajar con "buenas prácticas" y consideró necesario profundizar el enfoque educativo: "sin educación no llegamos a ninguna parte", dijo sobre el tema.



Por último, el decano de la Facultad de Derecho del Instituto Autónomo de México (ITAM), Jorge Cerdio, habló sobre los poderes legislativos en la inclusión, alfabetización y universalización digital. Durante su exposición, compartió experiencias y trabajos realizados desde la Academia y planteó los desafíos en el diseño de políticas públicas. "Debemos jugar un rol educando y haciendo más amplia la cultura de la prevención, de la ciberseguridad, como política de Estado", remarcó.



Vínculos institucionales



De la actividad realizada junto con la OEA, fue informada la Subsecretaría de Asuntos Nacionales, del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de Argentina, desde donde manifestaron su beneplácito para continuar las diversas iniciativas con el propósito de fortalecer la vinculación internacional de las provincias y municipios. Asimismo, expresaron su disposición para futuras intervenciones vinculadas al trabajo de la Cancillería.