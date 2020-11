El equipo de gestión del CGE definió líneas de acción para el 2021

El titular de la cartera educativa provincial, Martín Müller comenzó por reconocer el esfuerzo y el compromiso de las distintas autoridades del CGE "por el trabajo que han llevado adelante en este contexto, en el cual logramos consolidar un equipo con la excelencia e idoneidad en cada una de las áreas". Además se refirió a la necesidad de sostener este espacio de encuentro y planificación durante todo el mes de diciembre.



En la reunión de trabajo se procedió a realizar un balance de lo actuado en el contexto de emergencia sanitaria y no presencialidad en las aulas, contemplando el relevamiento de la propuesta Contenidos en Casa. Del mismo modo, se abordaron las líneas a seguir el año próximo. En función de esto, se avanzará en los próximos días con el calendario escolar 2021, así como en una propuesta bimodal para el primer semestre del año próximo.



En este marco, Müller aseguró "es importante contemplar un plan de educación bimodal para la primera parte del año, en el cual la definición debe ser que todos los estudiantes entrerrianos tengan clases presenciales. Si bien probablemente no sean todos los días y todas las horas, vamos a asegurar instancias de presencialidad para todos", observó.



"Muchos estudiantes van a terminar las clases el 30 de noviembre y es preciso que tengan la revinculación con la escuela en marzo, no se puede extender más el plazo de desvinculación. Afortunadamente, el monitoreo permanente que realizamos tanto nosotros como el Ministerio de Educación de la Nación, demuestra que la escuela puede ser un lugar seguro para nuestros estudiantes", señaló el presidente del CGE.



Asimismo, sostuvo que desde el gobierno provincial, "estamos demostrando que se puede volver de a poco a instancias presenciales, respetando los protocolos de higiene y seguridad", indicó y agregó "en este sentido, nuestra intención es que si hay que dar marcha atrás, que se cierren otras cosas pero las escuelas. Esa va a ser la lógica a partir de ahora y la perspectiva para el 2021, y en eso tenemos que pensar esta bimodalidad". Temas abordados Entre los temas abordados en el encuentro, se destacaron la definición del calendario académico para el año próximo; la elaboración del documento para día institucional de febrero, el cual tendrá como temática "¿Cómo enseñamos en una escuela Bimodal?" Lineamientos para la organización institucional, curricular y pedagógica de un sistema de escolaridad mixto; se coordinaron reuniones con equipos técnicos y la Dirección de Planeamiento; se retomó lo actuado de acuerdo a las líneas estratégicas del plan 19/23 en el marco de las 100 Propuestas; estrategias para el fortalecimiento de la profesionalización docente y futuras acciones para profundizar la vinculación de la educación con el trabajo y la producción. Equipo de conducción del CGE que estuvo presente Estuvieron presentes los vocales del CGE, Griselda Di Lello, Humberto Javier José, Exequiel Coronoffo; el secretario general, Pablo Vittor; la Dirección de Planeamiento Educativo; la Dirección de Educación Inicial; la Dirección de Educación Primaria; la Dirección de Educación Secundaria; la Dirección de Educación Superior; la Dirección de Educación Especial; la Dirección de Educación Técnico Profesional; la la Dirección de Educación de Gestión Privada; la Dirección de Educación de Jóvenes y Adultos y la Dirección de Educación Física.