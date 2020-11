El Gobernador resaltó el compromiso de los docentes con la educación pública

Política Bordet destacó la sanción del Presupuesto que prioriza salud y desarrollo social

Al inaugurar las obras de ampliación de la escuela Constituyente de Nogoyá, el gobernador Gustavo Bordet afirmó que "más allá de la presencialidad o la conectividad, los docentes entrerrianos siempre han estado para poder llegar a cada niño con sus contenidos educativos; esto es muy valorable y habla de un gran compromiso con la educación"En ese marco, destacó "el gran compromiso de los docentes entrerrianos con la educación en toda la provincia"."Por eso vaya un agradecimiento a todos los docentes, al cuerpo directivo y al personal no docente, cocineras y cocineros que siguieron trabajando en pandemia", expresó."He sido docente durante muchos años y valoro mucho el trabajo que nuestros educadores realizan a lo largo y ancho de la provincia. Nunca en mis tiempos de docente podría haber imaginado que podíamos llegar a estar en una situación con una pandemia que nos impida el normal funcionamiento de las clases presenciales y hubo que hacerlo a distancia; recién ahora a fines de octubre y principios de noviembre hemos habilitado gradualmente las clases y estamos llegando a la culminación del año".Hizo notar que "esta escuela no tuvo presencialidad, pero las viandas se preparan para que los niños que necesitan tener las condiciones alimentarias necesarias para poder tener una dieta equilibrada, puedan hacerlo. Entonces, ese trabajo que se hace con mucho amor y responsabilidad tiene que tener por contrapartida nuestro reconocimiento", remarcó.Por otro lado, el mandatario expresó su "satisfacción de poder estar inaugurando este hermoso edificio" y, tras recordar que recorrió las obras el año pasado, destacó que "las escuelas son como un continente y tienen que tener las mejores condiciones para que el contenido de este continente, que es la comunidad educativa y sobre todo los chicos que aquí se educan, puedan tener las condiciones de alcanzar la excelencia en calidad educativa"."Se trata de eso: de trabajar en conjunto con edificios, pero también trabajar con contenidos, con proyectos y con integración de todos nuestros niños que se educan".En otro orden, afirmó que "estar aquí en Nogoyá no significa descubrir una placa y cortar una cinta, sino muchas otras cosas. Significa poder dialogar y tener la posibilidad de escuchar, lo cual es muy importante para poder tomar las mejores decisiones. También significa avanzar en una agenda de trabajo en común que venimos desarrollando desde hace mucho tiempo con el intendente y los legisladores provinciales para desarrollar acciones de gobierno que tiendan a alcanzar los objetivos que nos trazamos".Sostuvo que esos objetivos "tienen que ver con lo que el municipio necesita y quien tiene el pulso de lo que sucede todos los días es el intendente y los legisladores". Recordó su visita tiempo atrás a Lucas González y la presentación de un proyecto para desagües pluviales para la zona norte de Nogoyá, "un proyecto ambicioso porque son más de 200 millones de pesos, pero es lo que tenemos que hacer. Ponernos a trabajar para lograr financiamiento y desarrollar la obra", aseguró.En ese marco, precisó que la estrategia de lo que necesita la ciudad la definen quienes viven en la localidad. "Nosotros como gobernantes lo que tenemos que hacer es ponernos a trabajar para que esa obra que es imposible hacerla con fondos municipales, se haga. Nos comprometemos al trabajo para hacer esa obra pluvial", afirmó."También está en el presupuesto nacional la defensa para inundaciones de Nogoyá que es algo que cuando se inicie el presupuesto 2021 se podrá ejecutar. También programas de viviendas que desarrollamos con fondos provinciales y con los que estamos ejecutando dos núcleos. Uno que está muy avanzado, de 12 unidades; y otro de 18", detalló en cuanto parte de las obras previstas para esa ciudad. Habló también del "trabajo que se tiene con la sociedad civil, clubes, otras instituciones educativas y emprendedores de la ciudad".A modo de cierre, Bordet manifestó: "Se trata de avanzar en esa construcción de una agenda común y cuenten con todo nuestro apoyo para trabajar de esta manera, alcanzar estas políticas públicas y verlas plasmadas en obras como ésta. El desafío es largo, pero tenemos toda la energía y el esfuerzo puesto a disposición para lograrlo", concluyó.A su turno, el intendente Cavagna dio la bienvenida a las autoridades y legisladores presentes y saludó "a todo el equipo educativo de esta querida escuela e instituciones intermedias que nos acompañan y que son el motor de la ciudad".Luego agradeció al gobernador por la concreción de esa importante obra en la zona sur de la ciudad y destacó que en tiempos de pandemia se encuentran "unidos para inaugurar este hermoso establecimiento". "Más allá de la obra civil, es importante dejar esta herramienta para que nuestros jóvenes tengan el confort suficiente y necesario para poder ser ellos y educarse; y el día de mañana poder tener lo que uno siempre propone que es educación y trabajo", acotó.A continuación, el intendente se comprometió "a trabajar en conjunto, como lo venimos haciendo", y se puso a disposición "por el bien de todos los entrerrianos".En la oportunidad, en el marco del Programa Aportes de Emergencia para clubes entrerrianos de barrio y de pueblo, recibieron fondos por un monto de 40.000 pesos cada una, las siguientes instituciones-Club Deportivo Sirio Libanes-Club Ciclista de Nogoyá-Club Deportivo y Cultural Aranguren-Club Deportivo Nogoyá-Club Atlético 9 de JulioEste programa es una herramienta de apoyo otorgada por la Secretaría de Deportes del Ministerio de Desarrollo Social para que las instituciones deportivas barriales puedan disponer de una ayuda económica que permita destinarla a aquellas erogaciones que hayan debido afrontar durante el aislamiento social, preventivo y obligatorio por la pandemia del Covid-19.De este modo, el gobierno provincial a través del decreto 1165 asistirá a 150 instituciones con una inversión de 6.000.000 de pesos, pudiendo acceder al mismo quienes por distintas razones no hayan podido incluirse en el Programa Nacional de Apoyo en la Emergencias a Clubes.También se entregaron aportes del Programa Poder Popular, que tiene como objetivo fortalecer las acciones de trabajo solidario, cooperativo, comunitario y comprometido que llevan adelante las organizaciones de la sociedad civil de la provincia.En esta oportunidad, recibieron aportes el Grupo Asociativo Protectores de la Tierra, por su proyecto denominado "Sembrando Vida". El proyecto pretende a través de la adquisición de equipamiento la mejora, ampliación y fortalecimiento de la huerta comunitaria agroecológica. El monto destinado fue de 45.000 pesos.En la ocasión, también se entregaron aportes a la Asociación Pro Ayuda Casa del Anciano para gastos administrativos, al centro de integración Padres por Hijos para la compra de maquinaria destinada al taller de bolsas y al Instituto Nuestra Señor del Huerto para la continuación de obras en esa institución.