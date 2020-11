El Ejecutivo apoya reformas de Ley de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad

Política Avanza proyecto sobre una nueva ley de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad

La ministra de Gobierno y Justicia, Rosario Romero, participó de la comisión de Legislación General de Diputados para dar su opinión sobre el proyecto que establece una nueva Ley de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad para la provincia.Además de la ministra participaron el presidente de la Cámara, Ángel Giano, el Defensor General Maximiliano Benítez y el Procurador General, Jorge García, la diputada Carina Ramos, que preside la comisión y los diputados y diputadas integrantes."Es una ley que avanza, el diputado Giano, acompañado por la diputada Carina Ramos, han presentado un proyecto que recoge las correcciones que el Senado hizo, que aportó el Defensor General, la Fiscalía, y creo que mejora sustancialmente el modo de procesar hacia el interior del juzgado penal, respecto a las peticiones de los internos o las cuestiones q hay que debatir o resolver", agregó."Creo que la Ley es muy buena, avanza en los últimos conceptos, que deroga la Ley Nº9246 que es la norma vigente y que ha cumplido su ciclo. Tenemos que fortalecer otra mirada del cumplimiento de la pena, que siempre tenemos que combinar esta labor que hace el Estado en la parte del Ejecutivo con el Patronato de Liberados con una buena norma de ejecución de penas, para que los internos no sientan que se demoran sus temas, que no se los escucha, sino que, en una audiencia tendrán la posibilidad de expresar sus cosas y esto hará todo mucho más ágil", indicó la ministra Romero.En cuanto a la posibilidad de crear el Juzgado de Ejecución penal de Concordia, tal como lo establece el proyecto de ley, la ministra indicó: "Tenemos que tener en cuenta que este Juzgado no solo atendería los internos de Concordia, sino, además, San Salvador, Colón, Federal, Federal, Federación y Concepción del Uruguay. Entonces vamos a aliviar la carga que tienen los jueces, que la verdad es mucha. Hay que reconocer que tienen mucha carga de trámites. Creo que estamos en un buen proceso y expreso mi anhelo de que salga la norma antes de fin de año", concluyó la ministra Romero.