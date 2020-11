Se desarrolló el seminario virtual del Sistema Inteligente de Transporte

Este martes, se llevó adelante el seminario virtual organizado por la asociación sin fines de lucro, ITS Argentina, denominado Escenarios Tecnológicos Post Pandemia. En ese marco, la directora de Vialidad Provincial y presidenta del CVF, Alicia Benítez formó parte del acto de apertura junto al presidente de ITS Argentina, Daniel Russomanno; el decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires, Alejandro Martínez; el director general de Autopistas Urbanas (AUSA), Carlos Frugoni; el subsecretario de Gestión de la Movilidad, Gastón Galardi; Directora Nacional de Economía del Conocimiento, Mariana Ferreira; el presidente de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, Fernando Peirano; y el ministro de Obras Públicas de San Juan, Julio Ortiz Andino.



Al tomar la palabra, Benítez, agradeció la convocatoria en nombre del CVF y de las vialidades provinciales y remarcó que "las aplicaciones ITS juegan un papel importante en la forma en que las redes viales son gestionadas para mejorar la eficiencia y confiabilidad de las operaciones del transporte, como también para reducir el impacto negativo en el medio ambiente y en el consumo de energía. Desde el inicio del CVF, las provincias tuvieron su propia identidad vial y una red interconectada que sirvió no sólo para optimizar su logística y producción sino para hacer realidad la inclusión e integración aumentando la conectividad entre todos los pueblos de cada provincia. ITS puede potenciar esa labor".



En ese sentido, recalcó que "ya no hay vuelta atrás en lo que respecta al uso de las tecnologías inteligentes aplicadas a la infraestructura vial. El mundo, nuestro país, nuestra provincia, nuestra gente, adoptó la tecnología para desarrollarse socialmente. Los caminos provinciales y rurales no pueden ser una excepción ya que también deben ser vistos como un servicio para el beneficio de sus usuarios y de las comunidades que son atravesadas por ellos. Conectividad, crecimiento económico, creación de trabajo con valor agregado, seguridad vial, desarrollo productivo y social ascendente; son temas también de las realidades provinciales y que pueden tener éxito mediante la tecnología inteligente ITS".



Según detalló el temario del Ciclo, esta 5° Jornada de Tecnología Inteligente fue propuesta para abordar diversos temas como el pesaje de mercancías, la conectividad vial, tecnología inteligente, nuevas tecnologías Covid-19, gestión y control de la movilidad, seguridad vial, cambio climático y gestión de activos viales. Al respecto, desde la Asociación civil ITS Argentina se planteó que "mientras transcurre la transición desde la cultura analógica a la digital, la capacitación y el intercambio de ideas son la propuesta del nuevo paradigma que aceleradamente se debate. Todos los procesos de producción han sido cuestionados y transformados producto de la pandemia; entre ellos el intercambio social respetando los protocolos de conducta y la realización de diferentes tareas, como el desarrollo de las infraestructuras".



Asociación civil sin fines de lucro



ITS Argentina está compuesta por socios provenientes del sector público y privado, empresas fabricantes y de servicios, concesionarias, universidades, colegios profesionales, consultoras, profesionales independientes y otras instituciones interesadas en este tema. Tiene por misión ayudar a mejorar la calidad de vida promoviendo, colaborando, capacitando, investigando y trabajando en equipo con otras asociaciones similares constantemente para concientizar a las personas sobre la necesidad del diseño, desarrollo, instalación, utilización y mantenimiento de tecnologías ITS.