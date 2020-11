Alberto Fernández aseguró que "los acreedores están pagando el ajuste"

El presidente Alberto Fernández aseguró este mediodía que el único recorte que hace su Gobierno es en los intereses de la deuda a pagar y, en ese sentido, remarcó que "los acreedores están pagando el ajuste"."Escucho decir que el Gobierno está ajustando. Si quieren ver donde está el ajuste miren el Presupuesto de 2021: crece la inversión en obra pública, salud, educación, ciencia y tecnología. Cae los intereses de la deuda", manifestó.Asimismo, subrayó que "esta vez los acreedores están pagando el ajuste". "Tenemos que plantarnos firmemente ante los poderosos para que no nos lleven puestos. Acá hay un pueblo convencido de la posibilidad de construir otro futuro", indicó el mandatario nacional."Eso es lo que me toca hacer como Presidente cuando me tengo que enfrentar a los acreedores o a los organismos internacionales de crédito. Todos queremos crecer y cumplir. Pero no queremos que, para cumplir, el costo lo paguen los que menos tienen", explicó.El Presidente sostuvo que en los últimos años "las desigualdades se profundizaron enormemente en parte por las políticas del gobierno anterior y en parte por la pandemia"."Algunos creyeron que en la Argentina sobraban 20 millones de personas. Yo estoy convencido de que acá no sobra nadie. No hay derecho a decir: Vos sobrás y nos olvidamos de vos ", indicó el jefe de Estado.

El abogado de la UBA señaló que "la pandemia nos recordó el concepto de solidaridad" y "nos sirvió para darnos cuenta que, como dice el Papa, nadie se salva solo"."Podemos y debemos hacer otro país en el que todos tienen que tener un lugar. Todos debemos respetarnos en las diferencias.Respetarnos, no tolerarnos. Tolerar quiere decir lo acepto sin ganas. Respetar es aceptar al otro tal cual es", explicó.Y concluyó: "Todos necesitamos del otro. Solidaridad, esa es la regla. Eso es lo que en este tiempo de pandemia. Se nos impone como dirigentes y militantes que somos".Fernández encabezó este mediodía la apertura del Congreso Ordinario Nacional de la Asociación Bancaria junto al sindicalista Sergio Palazzo.