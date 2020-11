Vacunación contra Covid-19 en Entre Ríos: dónde será y cómo convocarán

Política El Gobierno anunció que la vacunación contra el coronavirus comenzaría en enero

El Gobierno nacional anunció ayer que lay, según se informó, el presidente Alberto Fernández ya puso en marcha el Comité de Vacunación, que desplegará un ambicioso plan para inmunizar a la población., reconoció el subsecretario de Redes Integradas y Servicios de Salud, Marcos Bachetti, en comunicación conbrindó detalles acerca de la estrategia logística que se implementará en la provincia de Entre Ríos para inmunizar a la población contra la pandémica enfermedad.porque no será una campaña de vacunación igual a las anteriores, sino que", aseguró Bachetti al dar cuenta que, desde hace un mes, las autoridades sanitarias de la provincia "avanzan con el plan rector, según las indicaciones del ministerio de Salud de Nación".El funcionario provincial comunicó que. Bachetti adelantó que se analizan varias maneras para implementar porque "no será igual en todos los departamentos, debido a las particularidades de cada localidad;", adelantó ael subsecretario de Redes Integradas y Servicios de Salud."El retiro de vacunas no será a demanda, sino que", explicó Bachetti al remarcar que "la logística será al revés que las otras campañas de vacunación, desde el ministerio hacia las localidades".En la oportunidad, también anticipó que para la vacunación en las ciudades grandes "se evalúa la utilización de instituciones por fuera de los vacunatorios".", indicó al respecto.Y agregó: "Mientras que, en las ciudades más pequeñas, se analiza si los hospitales o centros de salud pueden ordenando la turnera, absorber esa demanda".Consultado a Bachetti a quiénes se vacunar primero contra el coronavirus, éste reveló que"Se compartirán los criterios clínicos para vacunar a personas contra el Covid-19;", anticipó."Hace dos semanas cruzamos datos con los padrones electorales y la información que tiene el ministerio de Salud en relación a la campaña antigripal de los últimos siete años", indicó al asegurar que "la base de datos está bastante completa"., explicó Bachetti. "La idea es ordenar a la población, porque no vamos diseñar estrategias que aglutine personas", aclaró.

"Más de 280 mil personas se vacunaron contra la gripe desde 2013, y la gran mayoría de esas personas encuadra para la vacunación contra el coronavirus"

El funcionario destacó que, entre las fortalezas del sistema sanitario entrerriano, "gran parte de la población ya está nominalizada, ya sea porque han pasado por algún efector de la salud pública o porque se han vacunado previamente"."Junto a la secretaría de Modernización, también cruzamos datos con los últimos listados electorales que nos da el RENAPER, lo cual nos da otro número de personas; además de los programas provinciales, como el Sumar que tiene una gran base nominalizada de pacientes de los efectores públicos de salud; y junto a las obras sociales se busca disponer los listados de los enfermos crónicos", detalló Bachetti al revelar que "toda esa información se volcará a un solo padrón, que nos dará un número real sobre a quiénes tenemos vacunar"., explicó.", encomendó.