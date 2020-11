Diputados avanzó con la discusión de la ley de etiquetado frontal de alimentos

La iniciativa que busca marcar con un sello octogonal de color negro a los envases de alimentos excedidos en azúcares, sodio, grasas y calorías fue abordada en un plenario de las comisiones de Legislación General, Salud, Defensa del Consumidor e Industria.



El objetivo es advertir y prevenir a la población sobre los riesgos a la salud que implica la ingesta de determinados alimentos y bebidas, y así promover una alimentación saludable.



El ex secretario de Salud Adolfo Rubinstein destacó la iniciativa y señaló que "surge como una construcción colectiva y refleja un altísimo estándar para la protección del derecho a la salud".



Resaltó que el etiquetado "reduce el esfuerzo cognitivo en el punto de compra, el tiempo de procesamiento de la información y, por lo tanto, facilita rápidamente la elección de alimentos más saludables al permitir una mejor decisión de compra".



El especialista en salud de UNICEF Fernando Zigman se refirió a los riesgos de la obesidad y destacó que "desde la perspectiva de los derechos del niño es la mejor ley posible".



En efecto, el proyecto determina que los envases con sello negro no pueden incluir imágenes de personajes infantiles o dibujos animados que fomenten su consumo en niños, y además no podrán ser comercializados ni publicitados en escuelas.



A su turno, la directora Ejecutiva de COPAL (Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios), Carla Martín Bonito, aclaró que "la industria está a favor" de la medida propuesta, aunque pidió "conciliar las diferencias" y tener en cuenta las implicancias en el comercio en el Mercosur.



Por la Fundación Interamericana del Corazón (FIC), Luciana Castronuovo resaltó que la ley "está basada en evidencias científicas", mientras que el presidente del Centro Azucarero Argentino (CAA), Jorge Luis Feijóo, afirmó que "desde el sector azucarero argentino estamos convencidos que el etiquetado frontal en los envases constituye una herramienta útil para brindar información veraz y adecuada al consumidor".



La presidenta de la comisión de Legislación General, Cecilia Moreau, informó sobre el final del encuentro que se realizará una reunión informativa más antes de pasar a la firma del dictamen.



NA