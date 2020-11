Planes sociales: El gobierno planifica "redireccionar" políticas de asistencia

El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, confirmó que su cartera recibirá "un aumento del presupuesto" para el año que viene, y resaltó que la prioridad será "el desarrollo del trabajo", tras el anuncio de que no se renovará el IFE.



"Hay un aumento del presupuesto para la cartera. En el contexto actual hay que cuidar la racionalidad económica pero con todos adentro", sostuvo el funcionario en declaraciones radiales.



Precisó que se está trabajando en un "redireccionamiento" de las políticas públicas de modo tal de resignar una mirada exclusivamente asistencial para poner el foco en la ayuda a quienes no han podido incorporarse al mercado de trabajo.



En este marco, mencionó que hay tres líneas de acción que se están desarrollando desde la cartera.



Por un lado, existe el Plan Potenciar Inclusión Joven que consiste en el otorgamiento de una beca estímulo mensual (actualmente de 8.500 pesos) durante 12 meses a personas de entre 18 y 29 años que participen de algún proyecto de inclusión laboral a través de distintos convenios celebrados con municipios, provincias e instituciones de la sociedad civil que trabajen en la temática elegida.



El ministro detalló que actualmente están inscriptos en este programa 200.000 jóvenes.



En segundo lugar, existe el plan Potenciar Trabajo dirigido a personas de hasta 64 años que estén desempleados o trabajen en negro.



El programa consta de un pago de $9.450 (la mitad del Salario Mínimo Vital y Móvil) a cambio de la prestación de tareas de manera dependiente por una jornada reducida de 4 horas diarias.



Arroyo señaló que se trata de un programa para "asistir a quienes se han quedado sin trabajo o a quienes viven de changas y no las han recuperado por completo, como por ejemplo el jardinero o la empleada que trabaja por hora y que no recuperaron todo su trabajo.



Arroyo detalló que actualmente existen 700.000 beneficiarios de este plan, que incluye también un bono adicional en diciembre.



Por otra parte, se le dará continuidad al programa de la tarjeta Alimentar que otorga una suma de 4.000 pesos para personas con un solo hijo menor de 6 años y de 6.000 pesos con dos o más hijos beneficiarios de la AUH o embarazadas en situación de vulnerabilidad.



Actualmente, se carga el saldo de la tarjeta alimentar el 3 viernes de cada mes.



Arroyo resaltó que el objetivo es duplicar en diciembre el monto de la Tarjeta Alimentar: "De esta manera quienes recibían $4.000 pasarán a cobrar $8.000 y la de $6.000 pasará a $12.000".



A su vez, el ministro de Desarrollo Social agregó que se ha duplicado el volumen de las cajas navideñas con el objetivo de alcanzar a "1.700.000 familias".



Sobre los objetivos para el año que viene, mencionó en primer lugar la creación de 300.000 puestos de trabajo en el sector de la construcción, textil, producción de alimentos, economía del cuidado y en el reciclado.



En segundo lugar, urbanizar 400 barrios por año, y por último crear 800 jardines maternales y de infantes, "ya que tenemos 56% de pobreza en los más chicos y una de las formas de achicar este número es que todos vayan al jardín".