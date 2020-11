Coronavirus: Cómo será el traslado y la distribución de vacunas en Argentina

El ministro de Defensa, Agustín Rossi, dijo este lunes que los equipos de su cartera "articulan casi diariamente" desde hace un mes cómo será el operativo de vacunación contra el coronavirus con sus pares de Salud.



"Hace un mes que estamos trabajando con el Ministerio de Salud. Primero tuvimos una reunión los ministros y ahora ya están trabajando los equipos, articulando casi diariamente", contó Rossi a AM 750.



El funcionario diferenció dos ámbitos en el trabajo común que se realizará en el marco del operativo sobre el que están trabajando, que es "el viaje de la vacuna y el operativo de vacunación en sí mismo".



El traslado de la vacuna



En ese sentido, destacó que para el traslado de la vacuna, la cartera que conduce "pone a disposición todos los medios aéreos y terrestres para que llegue en el menor tiempo posible a los distintos lugares de la Argentina".



En tanto, para el operativo de vacunación propiamente dicho, aclaró que si bien el Ministerio de Defensa estará presente, participan los Gobiernos y ministerios de Salud provinciales con sus servicios sanitarios.



La vacunación



"El aporte nuestro puede ser de diferentes maneras, con los 17 hospitales que tenemos a lo largo de la Argentina, con personal militar -médicos y enfermeros-, con las unidades militares para almacenar vacunas o insumos transitoriamente, y con una propuesta de organización del sistema de vacunación, habida cuenta de la experiencia electoral" que tiene su área en cada elección.



Sobre el operativo, consideró que las vacunas deberán llegar "seguramente primero a las capitales de provincias" y desde allí serán distribuidas, y sobre la aplicación afirmó que "se verá si se hace en una escuela, en los vacunatorios" o en otro lugar.



Al respecto, precisó que hay "un padrón electoral que puede permitir ordenar con muchísima efectividad y eficiencia un proceso de vacunación".



El anuncio de Fernández



El presidente Alberto Fernández anunció el 6 de noviembre la creación de "un comando con las provincias para organizar la vacunación para los argentinos" contra el coronavirus, que estará encabezado por el jefe de Estado e incluirá a los ministerios de Salud, Defensa, Seguridad e Interior, y que se reunirá oficialmente en los próximos días.



"El objetivo que tenemos es dedicarnos a preparar el proceso de vacunación de los argentinos", dijo el mandatario en esa oportunidad, tras anunciar la posible llegada al país de 20 millones de dosis de la vacuna rusa Sputnik V para vacunar a "10 millones de personas, a partir de finales de diciembre".



La vacuna requiere de un proceso de enfriamiento importante, además de un relevamiento para determinar con cuántos vacunadores cuenta el país, explicó también el jefe de Estado para dimensionar la complejidad de la distribución de la vacuna.



Según explicó el ministro de Salud, Ginés González García, en algunas provincias se utilizará los padrones electorales para desplegar los centros de vacunación y convocar a los ciudadanos, razón por la cual fue incluido el Ministerio del Interior dentro del esquema de trabajo y coordinación por tener bajo su órbita esos registros.



En aquella ocasión, tras el anuncio del primer mandatario de principios de mes, el ministro de Salud explicó que ya hay un trabajo iniciado "intensamente con las provincias, viendo no solo cuántas personas tienen por provincia en condiciones de ser vacunadas sino qué capacidad de vacunación semanal tienen de tal manera de adecuar el ritmo".



"Trabajamos con los ministerios de Defensa, Seguridad e Interior y he desmembrado mi ministerio a partir de la semana que viene. Todo el ministerio sale a las provincias a compartir la planificación de la vacunación", aseguró entonces el funcionario nacional.



El Gobierno aspira a firmar esta semana el acuerdo con Rusia para la provisión de vacunas contra el coronavirus, según confirmó días atrás el Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, quien además sostuvo que el Estado se prepara para encarar "la campaña de vacunación más grande de la historia".



"Se va a escribir en la historia sobre esto, y no lo digo como Gobierno, sino como comunidad", manifestó el jefe de Gabinete, que destacó la cantidad de "voluntarios que se están inscribiendo" y dijo que lo importante será que "todos nos involucremos como comunidad".



El Jefe de Gabinete adelantó que "los pacientes de riesgo son los primeros que tendrán la vacuna y seguramente tendrán que presentar un certificado" y que se implementará "un sistema de turnos" para la campaña.



Las características del comando de vacunación están bajo análisis del Consejo Federal de Salud (Cofesa), encabezado por González García y del que participan las provincias.



El Cofesa es el organismo estatal que agrupa a todas las carteras sanitarias de los 24 distritos del país y que viene cumpliendo un rol preponderante de ejecución de las políticas públicas sanitarias en el marco de la pandemia por coronavirus desde marzo pasado.