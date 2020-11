Bordet autorizó el comienzo de la temporada turística de verano en Entre Ríos

Política Provincia transmitió a municipios recomendaciones para la temporada estival

Plan de Reactivación Turística

Capacitaciones y destino seguro

Plataforma y aplicación VacacionAR

Seguro viajero Covid 19

A través del decreto Nº 2010,. Los municipios serán los encargados de controlar la aplicación de los protocolos sanitarios. También aprobó el plan de Reactivación Turística.Después de analizar las variables epidemiológicas y sanitarias de la provincia, y en virtud del inminente inicio de la temporada de verano, el gobernador Gustavo Bordet publicó el decreto Nº 2010 que autoriza las actividades y los servicios turísticos en la provincia."El turismo es motor del desarrollo de muchas localidades de Entre Ríos y genera una gran cantidad de puestos de trabajo genuinos. Nos alegra poder dar este paso porque sabemos del difícil momento que le tocó atravesar al sector a partir de la pandemia. Por eso nos preparamos con herramientas y un plan de reactivación turística, y ahora que la situación sanitaria lo permite, vamos a darle al turismo entrerriano el impulso que necesita para empezar a recuperarse", expresó Bordet.En ese sentido, el mandatario provincial resaltó que "es muy importante que cumplamos y hagamos cumplir los protocolos sanitarios para cada una de las actividades del turismo, porque tenemos que poder conservar el status sanitario para desarrollarlas. Convivir con el virus significa cuidar la salud, porque la pandemia todavía no pasó. Seamos responsables y trabajemos juntos la provincia, los municipios y el sector privado para proteger la salud y poder seguir ampliando la habilitación de nuevas actividades".La norma provincial se funda en las disposiciones del DNU Nº 875/20, que establece que. Además, las actividades turísticas no están expresamente prohibidas en el artículo 8º de esa norma nacional.En sus considerandos, el decreto provincial remarca "que se considera necesario seguir manteniendo claramente las medidas de control de la enfermedad teniendo presente que todavía siguen sin ser conocidas todas las particularidades de este nuevo coronavirus, debiéndose adoptar decisiones que procuren reducir la velocidad de los contagios y la morbimortalidad".Además, "en el marco de la situación sanitaria y epidemiológica actual como consecuencia de la pandemia, las medidas a adoptar exigen un nivel de control localizado, atento a que se trata de garantizar el cumplimiento estricto de protocolos sanitarios en los espacios comunes utilizados para las prácticas de las actividades", consigna el decreto que también aclara que son los municipios los que ejercerán el poder de policía para la aplicación de los protocolos e las actividades turísticas.Por lo tanto, "la actividad que por este decreto se autoriza requiere la habilitación concomitante de la autoridad municipal y/o comunal, según el caso", aclara la norma y especifica que "dichas habilitaciones están condicionadas al cumplimento de los requisitos de índole epidemiológicos y sanitarios establecidos en el DNU 875/20 y de las normas y recomendaciones emanadas de la autoridad sanitaria provincial y municipal mediante la emisión de normativa específica y a la comunicación constante de la información pertinente".No obstante, será el Ministerio de Producción el organismo encargado de "aprobar mediante el dictado de resoluciones de su competencia los protocolos que serán aplicables para la ejecución de las actividades y servicios turísticos autorizados".Los municipios y COES locales determinarán el porcentaje de ocupación turística, teniendo como referencia los protocolos.La Secretaría de Turismo de Entre Ríos, dependiente del Ministerio de Producción, Turismo y Desarrollo Económico provincial diseñó el Plan de Reactivación Turística con la finalidad de iniciar la recuperación económica del sector turístico mediante diferentes medidas que ya han sido implementadas y continuarán en ejecución a partir de la reapertura turística.En ese marco, se dispone la utilización de encuestas, estadísticas y diagnóstico; articulación intersectorial; medidas fiscales y crediticias de sostenimiento para el sector turístico; elaboración de protocolos para servicios turísticos; programa de capacitación, calidad y aplicación de seguridad sanitaria; proyectos motores para la reactivación turística; propuestas legislativas; programa de bienvenida al turista, turismo sustentable y responsable; estrategias de comunicación y promoción turística; programas de fomento para segmentos.Por otra parte, la Secretaría de Turismo diseñó y elaboró en conjunto con el Comité de Organización de la Emergencia en Salud (COES), 17 protocolos sanitarios para las distintas actividades turísticas y recreativas.En el marco del contexto generado por la pandemia, Entre Ríos adhirió al sello internacional Safe Travels, creado por el Consejo Federal de Viajes y Turismo (WTTC), que propone que los destinos, los organismos y las empresas puedan certificar demostrando una gestión proactiva y responsable en relación al Covid-19. Los municipios turísticos entrerrianos adhirieron y ya cuentan 14 de ellos con esta distinción.Desde el gobierno provincial se desarrollaron capacitaciones a más de 2500 integrantes del sector turístico para la adecuada aplicación de protocolos sanitarios y procedimientos de actuación y prevención del nuevo Coronavirus.Campañas de posicionamiento del destino Entre RíosAsimismo, la provincia lleva adelante una campaña de promoción con el objetivo de posicionar los destinos y servicios turísticos, reforzando todo el trabajo realizado en etapa de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO). Se prevé que el turismo interno sea uno de los móviles que reactive las actividades económicas de las ciudades post pandemia.En vistas del comienzo de la nueva temporada turística, Entre Ríos adhirió a la utilización de la plataforma y aplicación "VacacionAR", provista por el Gobierno Nacional. Para ello, la provincia dispondrá de toda la información en cuanto a destinos y servicios habilitados, cupos disponibles, información sanitaria, con actualización permanente.El turista deberá completar una declaración jurada y el sistema proveerá un código o permiso que representa la autorización para realizar un viaje turístico a Entre Ríos. Los interesados en viajar a nuestra provincia deberán obtener su permiso VacacionAR. El sistema emite el permiso para que la persona pueda imprimir o tenga el permiso en la APP VacacionAR, CuidAR, o Mí Argentina.En el mismo permiso se consignará que debe ser acompañado por una póliza de seguro con cobertura de contingencias ocasionadas por el Covid-19 con mínimos requisitos tales como:-Reembolso de los gastos no recuperables de pagos realizados por anticipado ante la cancelación o interrupción del viaje por diagnostico Positivo de COVID-19-Reembolso de gastos por prueba de diagnóstico de COVID-19-Reembolso de gastos que implique el regreso a su ciudad de origenDicho Seguro puede ser proporcionado al Prestador de Servicios Turísticos o al Pasajero por distintas Compañías de Seguro de Entre Ríos y el país.