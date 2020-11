Entre Ríos continúa el proceso de reestructuración de sus bonos internacionales

Se hará respetando las restricciones presupuestarias que enfrenta la provincia y su responsabilidad con la población.



En este marco, Entre Ríos sigue siendo una de las provincias que se encuentra en proceso de renegociación de la deuda pública, como Buenos Aires, Córdoba, Chaco y La Rioja, entre otras.



Luego de haber comunicado su intención de procurar la sostenibilidad de sus cuentas reestructurando los bonos internacionales, denominados en USD, bajo Ley y Jurisdicción Nueva york, se publicó en la página oficial del Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas, el documento de sostenibilidad de la deuda pública (DSA) y a partir del mismo, se realizaron reuniones mediante los medios virtuales disponibles para exteriorizar su contenido.



Luego por intermedio de sus asesores, y a pedidos de los acreedores, entró en conversaciones restringidas con algunos de ellos, más precisamente con tres de los más importantes que manifiestan en grupo poseer el 45% de la tenencia del bono emitido y sujeto a reestructuración.



Una vez comenzado el período de confidencialidad, la Provincia procedió a compartir una propuesta, la cual fue correspondida por los acreedores con una serie de lineamientos que sus clientes consideraban como rectores de un nuevo acuerdo.



Dichos lineamientos fueron compartidos en las últimas horas previas a culminar el período de confidencialidad mediante un comunicado del Estudio Jurídico White & Case, manifestando representar un grupo de acreedores donde se encuentran las cuentas con las cuales se suscribieron los contratos (NDA), y la disconformidad de sus representados con los términos y condiciones sugeridos por la Provincia para comenzar las negociaciones.



Tal respuesta adolece de datos e información suficiente para considerarla como una contraoferta y poder trabajar sobre ella. Sin embargo, los acreedores a través de su representante legal, reiteraron las intenciones de seguir negociando de buena fe.



No habiéndose obtenido mayores avances dentro del período de confidencialidad, se cumplió con las condiciones del contrato de no divulgación (NDA) suscripto, publicando al término del mismo la información material compartida con las cuentas suscriptoras del acuerdo, en el mismo website del Ministerio de Economía, hacienda y Finanzas de la Provincia y como anexo al DSA.



No obstante, la Provincia vuelve a exteriorizar su voluntad de negociar de buena fe, permanece comprometida a resolver la situación y abierta a un diálogo constructivo para lograr un acuerdo con los acreedores. Respetando a su vez las restricciones presupuestarias que enfrenta la Provincia en la actualidad, así como su responsabilidad con la población.



La Provincia también confirma los datos y situación descripta en el Documento de Sustentabilidad de la Deuda, ya que su situación económico-financiera no ha sufrido variaciones que ameriten modificar las proyecciones realizadas.