Se abrieron sobres para obras energéticas y de conectividad en puerto de Ibicuy

"Esta apertura de sobres es realmente muy importante para el desarrollo de Entre Ríos, habida cuenta que fijamos como ejes estratégicos el desarrollo del sector productivo y exportador de nuestra provincia: tener un sistema de puertos integrados, la suficiente capacidad energética instalada, y rutas y caminos que coadyuven a poder generar condiciones para tener competitividad de nuestros productos tanto en el mercado interno como en los distintos países donde son destino nuestras exportaciones", resaltó el mandatario tras la apertura de sobres realizada en el Centro Provincial de Convenciones, de Paraná.



Y agregó: "Con esta apertura estamos cumpliendo un gran paso sobre nuestros puertos que están tanto en Concepción del Uruguay como en Ibicuy, fundamentalmente en el sur de nuestra provincia, que no tiene la capacidad energética instalada para poder llevar adelante las operaciones que hoy se están realizando y las que se proyectan a futuro. Esto no son políticas aisladas, sino que van de la mano de un programa de desarrollo y por eso celebro que hoy podamos estar en la apertura de los sobres que nos van a permitir llegar con energía y conectividad a nuestros puertos".



Finalmente, expresó su agradecimiento a Enersa "que ha tomado esta obra, que va a insumir cerca de 30 millones de dólares y que representa para nosotros una gran posibilidad de desarrollo", como así también a la Secretaría de Energía y "a todos quienes han participado de este proceso y fundamentalmente por el apoyo que permanentemente tenemos de las autoridades de Concepción del Uruguay y de Ibicuy que hoy están aquí presentes". Oferta técnica En la ocasión se abrieron los sobres número uno de cada oferente que contempla la características técnicas e institucionales de la empresa. Luego de la respectiva evaluación se abrirán los sobres número dos con la oferta económica y el financiamiento que debe hacer la adjudicataria según lo establecido en el pliego. Tres firmas presentaron sus ofertas: VFM S.A.- Proobra S.A; China Railway International Group Co.Ltd. Lesko Sacifia; y Sasa Suelos Argentinos S.A.



Participaron también de la actividad el intendente de Ibicuy, Gustavo Roldán; los legisladores del departamento Islas Martín Anguiano y Daniel Olano; el ministro de Planeamiento; Marcelo Richard; el presidente Enersa Jorge González; y la secretaria de Energía, Silvina Guerra.



El intendente de Ibicuy Gustavo Roldán destacó la importancia que tiene esta obra y remarcó: "Estamos realmente muy contentos con esta nueva obra que se realizará en Ibicuy que es de gran envergadura y muy importante para el departamento. Nosotros le damos la importancia que merece pero también queremos agradecer al gobernador Gustavo Bordet por la decisión de realizarla", dijo Roldán y remarcó que la obra generará un impulso para esa localidad y mejorará la calidad de vida de la población. Particularidades Por su parte, el titular de Enersa, Jorge González, resaltó la importancia y las características de esta licitación. "Hoy es un día muy importante para Entre Ríos ya que el gobierno de la provincia, a través del gobernador, ha hecho principal hincapié en esta obra porque el desarrollo de los puertos ha sido uno de los emblemas que ha tenido su gestión, con el puerto de Ibicuy como el principal que, si bien hoy está abastecido con energía, no tiene la cantidad y calidad suficiente", comentó.

Dijo que la obra contempla una línea de 132 KW y estaciones transformadoras "para llegar con potencia suficiente para los próximos 30 años", y apuntó que la particularidad de esta licitación es que la empresa que sea adjudicada debe traer financiamiento hacia Enersa por un período de 10 años y tres años de gracia. A su vez se exige en el pliego que se instalen grupos generadores en los primeros 180 días. "Con esto, en ese plazo la energía ya estará disponible. La obra tiene un plazo de ejecución de tres años, pero a los seis meses ya habrá disponibilidad de energía en calidad y cantidad", indicó González.



Detalló que en esta oportunidad se abrió el sobre número uno de las propuestas, que tiene que ver con las condiciones institucionales y técnicas de las empresas; y pasada esta instancia se abrirá el sobre número dos que contiene la oferta económica y el financiamiento que debe hacer la adjudicataria.



"Estamos muy expectantes y conformes porque en este momento de emergencia y lo que está sucediendo en términos macroeconómicos, que haya tres ofertas significa que hay una confianza muy grande hacia el gobierno de Entre Ríos y hacia Enersa por ser una provincia y una empresa ordenada", completó González. Importancia estratégica de la obra La obra se enmarca en el Plan Energético a 10 Años que desarrolla el gobierno de Entre Ríos, a través de Enersa, mediante el Programa de Infraestructura Eléctrica Productiva que comprende el desarrollo de obras eléctricas trascendentales y servicio de conectividad e internet, con la instalación de fibra óptica, para puertos y parques industriales entrerrianos, recursos claves e indispensables para el desarrollo estratégico de Entre Ríos en su potencialidad productiva y exportadora en torno a los puertos.



Los trabajos consisten en el tendido de una nueva línea en 132 kV de 78 kilómetros, desde Gualeguaychú hacia el sur de la provincia. También comprende cuatro generadores móviles y una nueva estación transformadora que incrementará 10 veces la capacidad de alimentación del servicio eléctrico en el sur entrerriano.

Además, se prevé el tendido de dos kilómetros de fibra óptica en Ceibas, un radio enlace con Ibicuy, y cuatro kilómetros adicionales de fibra óptica desde el Centro de Distribución de Enersa, en Ibicuy, hasta el puerto de esa localidad.



Esta obra permitirá altos niveles de confiabilidad, seguridad y posibilidades de desarrollos sociales, sustento de parques industriales, actividades productivas en el puerto de Ibicuy y una diversidad de actividades con beneficio para una economía regional en unas 450.000 hectáreas que comprende todo el departamento Islas.



Beneficia también a la actual estación transformadora de 132 kV de la ciudad de Gualeguaychú, y a su parque industrial, porque liberará carga que permitirá atender futuras demandas.



La obra tiene un plazo de ejecución de 1.095 días corridos y tiempo máximo para la entrega de los generadores móviles será de 180 días corridos a partir de la fecha de la firma del acta de inicio. Antecedentes Cabe recordar que, dentro del mismo programa, en Concepción del Uruguay ya se encuentra en pleno funcionamiento una segunda línea en 132 kV desde Colonia Elía hasta dicha localidad, y una segunda estación transformadora que refuerzan y garantizan el suministro eléctrico a toda la ciudad, al puerto y al parque industrial de la zona.



Además, contempla el tendido de seis kilómetros de fibra óptica desde el distrito de Enersa hacia el puerto para brindar conectividad e internet al municipio y a toda la zona de influencia de la entidad portuaria.



Estas obras forman parte de una política de estado impulsada por el Gobierno de Entre Ríos para promover y atender nuevas demandas, permitir la radicación de industrias, alentar las importaciones y exportaciones, e impulsar las economías regionales, posibilitando el acceso de Entre Ríos a los mercados nacionales e internacionales a través de la energía eléctrica y la conectividad como recursos indispensables para el desarrollo provincial.