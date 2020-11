Provincia reconstruye y consolida caminos del departamento Villaguay

La Dirección Provincial de Vialidad (DPV), a cargo de Alicia Benítez y en conjunto con la junta de gobierno de Lucas Sur Primera, lleva adelante el transporte y distribución de 1.500 metros cúbicos de suelo calcáreo en sectores comprometidos de la ex ruta provincial N°38. Previo a la colocación del material, la Zonal Villaguay concretó la apertura de cunetas, cambio de alcantarillas, levante y compactación.



Al respecto, el presidente de la junta de gobierno, Aníbal Adrián Den Dauw, comentó que "tras la firma de un convenio con Vialidad se está trabajando conjuntamente en la mejora de la ex Ruta 38. En primer término, la Zonal Villaguay realizó el levante, apertura de cunetas y reconstrucción de los 20 kilómetros de la traza que corresponden a nuestra zona. Luego adquirimos unos 1.000 metros cúbicos de broza y la DPV aportó otros 500 metros cúbicos, que fueron transportados y distribuidos por la repartición en las zonas más comprometidas de la ruta. Si bien sabemos que hay mucho por hacer estamos muy contentos con estas mejoras. Además hay que destacar que se viene trabajando en la reconstrucción de caminos de tierra del Distrito que son muy importantes para el sector productivo".



En ese sentido, el personal vial ejecutó tareas de reconstrucción, apertura de banquinas, alteo, saneamiento y conformación en un trazado de suelo natural ubicado entre la ex ruta 38 y la ruta provincial N°20. En referencia a la importancia de dicha vía de comunicación, Facundo Usali, vecino de la zona y de familia de productores, remarcó que "hace un tiempo este camino no estaba en buenas condiciones y es utilizado por muchos productores, fundamentalmente agrícolas. En lo personal estoy muy contento con el trabajo realizado por Vialidad, por un lado porque fui parte de las gestiones y sé que es una necesidad para la zona, y por otra parte por la calidad de las tareas que permitirán que el camino oree más rápido luego de las precipitaciones".



Cabe señalar, que la zona de Lucas Sur Primera se caracteriza por los abundantes emprendimientos productivos agrícolas de soja, trigo y arroz; numerosas granjas avícolas y de cría de ganado.



En cuanto a otros trabajos de la Zonal IV en el departamento, esta semana se realizaron diversas tareas de mantenimiento en trazados productivos del Distrito Vergara Norte, como el camino que conduce al emprendimiento avícola Lugren; el trazado a la Estancia La Dorita y en el ingreso a la escuela N°141. Además se trabajó en el camino del Tala hacia Sajarof y en camino del Ombú, más las tareas de desmalezado en la Escuela N°47 sobre la ruta nacional N°130.