Alberto Fernández lamentó la muerte de Jorge Brito

Sociedad Murió el banquero Jorge Brito al estrellarse el helicóptero en el que viajaba

El presidente Alberto Fernández lamentó la muerte del empresario Jorge Brito, quien se estrelló con su helicóptero este viernes en la provincia de Salta."Con su partida, perdimos a un empresario con quien discutir constructivamente mirando al futuro", escribió Fernández, quien también envió un abrazo a todos sus familiares y amigos.El empresario Jorge Brito, ex presidente de Banco Macro, murió esta tarde al accidentarse el helicóptero en el que volaba en la zona de Embalse Cabra Corral, de la provincia de Salta.Además de Brito murió su piloto personal en el siniestro ocurrido cerca de la ruta 47, a la altura del kilómetro 34, sobre el río Juramento, a unos 75 kilómetros de Salta capital.El ministro de Seguridad de Salta, Juan Manuel Pulleiro, atribuyó el accidente a un "error del piloto al llevarse puesto unos cables de tirolesa". El ministro dijo que el helicóptero, "a la salida del dique Cabra Corral entró en un cañadón, se topó con los cables de la tirolesa, se enredó, se desprendió el rotor del helicóptero y cayó al lecho del río".También señaló que los primeros indicios sugieren que Brito y su piloto murieron "por los golpes y no ahogados".Brito había almorzado este viernes con el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, en la capital provincial y en el momento del accidente piloteaba su helicóptero Eurocopter AS 350 Ecureuil matrícula LV-FQN color gris rumbo a un campo de su propiedad, en la zona de Joaquín V. González.La víctima, de 68 años y con seis hijos, había fundado el Banco Macro en la década de 1980 y además fue presidente de la Asociación de Bancos Privados de Capital Argentino (ADEBA).