Bahl y Cresto recorrieron obras de agua y cloacas que se ejecutan en Paraná

El intendente de Paraná y el director del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA) supervisaron las tareas en la Toma Nueva para profundizar el canal y paliar la bajante histórica y la posible escasez del suministro. "No nos quedamos de brazos cruzados. Hicimos distintos trabajos, pozos, gestiones a nivel nacional e internacional y hoy estamos monitoreando toda esta labor", destacó el presidente municipal.También recorrieron el centro de distribución de agua de Parque del Lago, la planta Echeverría y la obra del Colector Cloacal Sudeste."Frente a esta emergencia hídrica se hace una profundización del canal en la zona de captación de agua de río en Toma Nueva, para garantizar el acceso del agua cruda hacia el Muelle 1, el más antiguo de la ciudad, que aporta el suministro para potabilizar en la planta de avenida Ramírez", señaló el intendente Adán Bahl y agregó: "No nos quedamos de brazos cruzados. Hicimos distintos trabajos, pozos, gestiones a nivel nacional e internacional para que se tomen medidas paliativas por la situación de la bajante y hoy estamos con técnicos y el titular del ENOHSA monitoreando toda esta labor".Paralelamente, se construyeron 14 pozos en diferentes puntos de la ciudad. De este total, 10 fueron financiados por el ENOHSA y en los próximos 15 días van a estar funcionando, anunció Bahl.Por su parte, el director del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento, Enrique Cresto, sostuvo: "Estamos a disposición y todas las semanas nos reunimos por la problemática de Paraná. La planta Echeverría produce 6 millones de litros por hora, hoy 8 millones, produce agua para una ciudad de 800 mil habitantes. Hay que hacer una gran campaña de optimización de recursos, de buen uso del agua"."Tenemos cuestiones inmediatas que son las perforaciones que estamos financiando, que abastecen a una cisterna de casi 600 mil litros. La forma de solucionar la bajante es instalar bombas que salen 50 millones de pesos, son inversiones grandes que para el Municipio es imposible afrontarlas con recursos propios y más en el estado en que estaba la Municipalidad de Paraná".Jose Luján, gerente técnico del ENOHSA, destacó que "el proyecto está dividido en dos etapas, esta es la primera que permite cortar la vulnerabilidad que tiene la planta de Ramírez. Se ponen dos bombas para subsanar el problema de la potabilización".Además se hará un nuevo módulo de 6 mil metros cúbicos más para duplicar la producción en la planta Echeverría a 12 mil. Después se va a llevar un gran acueducto que reforzará la zona Sur de Paraná con una cisterna, desde ahí se abastecerá a Oro Verde y desde ese acueducto que va hacia el Sur va a salir un ramal hacia el Este para abastecer a San Benito, Colonia Avellanada y Sauce Montrull, informó Luján.Participaron de la recorrida la viceintendenta, Andrea Zoff, el secretario de Obras Públicas, Maximiliano Argento y el subsecretario de Obras Sanitarias, Juan Pablo Arroyo.En Parque del Lago se están haciendo tres perforaciones. Cada una va a proveer 60 metros cúbicos hora a la reserva y se va a mezclar con 6.000 metros cúbicos que tiene el centro distribuidor. Estos trabajos son para mantener los niveles de reserva durante el verano y tratar de no perder presión en algunas zonas de la ciudad.Durante la visita, el intendente Bahl anunció que la obra estará terminada para fin de año. "Es un proyecto que había quedado neutralizado de la anterior gestión y que al asumir nos reunimos en ENOHSA para darle continuidad. Hoy está en un 92% de ejecución con una extensión de 55 kilómetros de red de cloacas"."Estamos muy agradecidos con Enrique Cresto y todo su equipo porque hubo que ponerle mucha energía para resolver todos los trámites que una neutralización implica. Esto es totalmente financiado por el ENOHSA, a la Municipalidad de Paraná no le sale un solo peso y es un beneficio directo para miles de paranaenses que viven en este lugar y que en pocos meses van a poder conectarse a la red cloacal", agregó.Cresto manifestó que la obra del Colector Cloacal Sudeste fue una de las primeras noticias de obras neutralizadas al asumir su gestión, "como otras 20 obras más en Argentina y con miles de trabajadores que perdían su empleo. Nos pusimos a trabajar, se reactivó la obra y se hizo un plan de trabajo", sostuvo.La construcción del Colector Cloacal Sudeste amplía la red sanitaria en jurisdicción de las vecinales Parque del Lago, El Triángulo, La Buena Fe, Unidad, Jorge Newbery Centro, Jorge Newbery Este, 9 de Julio, J.J. Urquiza, Corona Sur, 9 de Julio, Vicoer, beneficiando alrededor de 20.000 paranaenses.