El Gobernador promulgó la Ley de Paridad Integral

Junto a la vicegobernadora Laura Stratta, el primer mandatario entrerriano procedió a promulgar la ley que aprobó la legislatura con el fin de establecer el principio de paridad de género en la conformación e integración de los tres Poderes del Estado, en los colegios profesionales y en las organizaciones e instituciones de la sociedad civil.



La vicegobernadora dijo que esa ley "implica un paso enorme y trascendente para poder fijar la paridad no solamente en los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, sino también en las organizaciones e instituciones de la sociedad civil".



"Lo decíamos el viernes en el marco de la sesión, lo que hace esta ley es revertir desigualdades e injusticias de género, y fijar acciones positivas que abran puertas y generen oportunidades. Y de eso se trata la ratificación de este compromiso que tiene el gobernador de la provincia de fijar un piso de igualdad, un mismo punto de partida, para realmente poder hacer carne la ley en todo el territorio entrerriano", subrayó.



Más adelante, Stratta comentó que "en las próximas elecciones ya las listas deberán conformarse de acuerdo a lo que fija y pauta la ley en torno a la paridad en los cargos en la legislatura, en los Ejecutivos provincial y municipal, en los partidos políticos que deberán reformar sus cartas orgánicas. Y también fija un proceso gradual de aplicación en otros ámbitos como el Poder Judicial y en las organizaciones e instituciones de la sociedad civil". "La ley es de cumplimiento efectivo y de orden público en todo el territorio provincial pero habrá algunos artículos que también tendrán que reglamentarse", acotó.



Luego la vicegobernadora hizo hincapié en que a nivel país "es la primera ley de paridad integral que aborda, no solamente las desigualdades en el ámbito de la política, sino que apunta a construir paridad en la sociedad civil. Por eso también hay que destacar en este aspecto, y en el marco de esta promulgación, el haber generado un ámbito como la Red para la Igualdad que fue multipartidaria, pero también multisectorial, en donde las mujeres de los sindicatos, las empresarias, las trabajadoras, las académicas, las comunicadoras, las mujeres de las organizaciones, de los colegios profesionales, participaron y pudieron introducir su voz en el marco de esta ley".



Finalmente, expresó: "La particularidad que tiene esta ley no solamente es lo que transforma, implica y modifica en términos sociales, políticos y culturales, sino también en haber conformado y puesto en el proyecto lo que todas las voces, desde la multipartidaria pero también desde la multisectorial, tenían para decir".