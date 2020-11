La provincia acompaña a empresarias y emprendedoras en sus proyectos productivos

Foto 1/2 Foto 2/2

En el marco del Día Internacional de la Mujer Emprendedora este jueves se llevó a cabo el panel "Empresarias y emprendedoras entrerrianas: recorridos, oportunidades y desafíos", encabezado por la vicegobernadora Laura Stratta, el ministro de Producción, Turismo y Desarrollo Económico de la Provincia, Juan José Bahillo, y el secretario de Desarrollo Económico y Emprendedor, Pedro Gebhart.



La vicegobernadora Laura Stratta celebró el encuentro y destacó "el compromiso" del gobernador Gustavo Bordet "que claramente ha transitado justamente un equilibrio y ha diseñado políticas públicas que en tiempos difíciles han impulsado que Entre Ríos pueda crecer y desarrollarse", bajo la premisa "de la escucha y el diálogo".



Más adelante, sostuvo: "Creo muchísimo en la fortaleza de la articulación público privada. La sociedad nos necesita en alianza, desde el Estado acompañando a emprendedores, emprendedoras, a las empresas". "Quienes creemos que el Estado debe estar, sostenemos el importante desafío de poder escuchar, diseñar políticas públicas de acompañamiento y generar oportunidades y trabajo", agregó.



Por otro lado, Stratta hizo alusión a la recientemente sancionada ley de Paridad Integral, "que lo que hace es asumir que existen desigualdades, injusticias de género y establece acciones positivas para abrir puertas y para generar oportunidades".



Además subrayó el "compromiso y la convicción" que se puso de manifiesto durante el panel entre las presentes: "Es de alguna manera el legado de mujeres fuertes, pero también de hombres que pudieron comprender esto de complementarnos, de trabajar a la par, que el género no define la idoneidad, sino que tiene que ver con lo que somos cada uno de nosotras y lo que somos capaces de hacer independientemente del género". En ellas, afirmó, "está la cultura de emprender, de saber, de no bajar los brazos, de complementarse, de ver cuál es el mercado y no aislarnos".



Seguidamente, puso de relieve que "a lo largo de toda la provincia una ve que hay cada vez más mujeres que construyen y emprenden".



El ministro Bahillo valoró las experiencias relatadas y destacó la importante tarea que llevan adelante las mujeres en los ámbitos laborales. "Hay mucho compromiso y pasión en la tarea que se realiza y se deben tomar decisiones y riesgos que por ahí no se reconocen lo suficiente". "En el sector privado se juegan los proyectos de vida y de familia atrás de los proyectos de empresa", expresó.



"Desde el gobierno provincial tenemos el compromiso de acompañar a los emprendimientos desde su inicio y durante todo el proceso de desarrollo, y a las gestiones en cargos jerárquicos en el caso de las empresas acercando diversas herramientas de asistencia técnica", sostuvo.



El secretario de Desarrollo Económico y Emprendedor, Pedro Gebhart, agradeció la participación de las emprendedoras y empresarias y manifestó: "Sabemos del enorme trabajo que llevan adelante todos los días en sus espacios y actividades, y por eso la idea de este espacio en el marco del Día Internacional de la Mujer emprendedora y de la Semana Internacional del Emprendedurismo, es reconocer y reflejar especialmente esa tarea que realizan ustedes y muchas mujeres en toda la provincia y que contribuye notablemente al desarrollo productivo provincial".



Emprendedoras y empresarias



El Día Internacional de la Mujer Emprendedora fue instituido por Naciones Unidas con el objeto de visualizar los retos y obstáculos con los que se encuentran las mujeres en el mundo del emprendedurismo y el empresariado.



A partir de esta conmemoración y en el marco también de la Semana del Emprendedurismo, se realizó el panel con empresarias y emprendedoras de la provincia a fin de intercambiar trayectorias y experiencias de trabajo en los diversos rubros y actividades, y reconocer el importante aporte al desarrollo productivo provincial.



Estuvieron presentes: Priscila Chiardola y Johana Furios (Paraná), arquitectas que desarrollan el sistema Steel Framing; Angela Grade (Paraná), quien está al frente de un emprendimiento dedicado al diseño y producción de escritorios para gamers; Yanina Diederle (Crespo), quien se dedica a elaborar libros y juguetes didácticos sustentables de alta calidad para niños con discapacidad; Katia Rodríguez (San Salvador), quien cuenta con un emprendimiento de elaboración de bebidas alcohólicas a partir del proceso de fermentación de frutas y granos; María Eugenia Hillairet (Paraná), vicepresidenta de la empresa Nexo Aberturas, principal fabricante de aberturas de acero y aluminio en Argentina; Antonella Fontana (Viale), de Metalúrgica LF, dedicada a la fabricación de maquinarias para agricultura y ganadería; y Carolina Schneider (Crespo), de la empresa Schneider, dedicada a la elaboración de muebles para baños con alcance en todo el país.