El gobernador Bordet y el ministro De Pedro articularon acciones con municipios

En el marco de una videoconferencia con el ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, y los intendentes entrerrianos, el gobernador Gustavo Bordet destacó "la importancia de poder articular entre municipios, provincia y Nación cómo llevamos adelante acciones de gestión y de gobierno para ir satisfaciendo las demandas ciudadanas" y que "nos mejoren la calidad democrática".



El funcionario nacional, por su parte, resaltó a Entre Ríos como "un ejemplo en materia de distribución demográfica", y remarcó que junto su equipo de trabajo y a los gobernadores "comenzamos a diseñar cómo sería un plan estratégico de desarrollo federal equitativo".



Bordet, acompañado por la vicegobernadora Laura Stratta y su gabinete de ministros, además de intendentes y legisladores provinciales y nacionales, mantuvo una reunión por zoom con los intendentes de Entre Rios y con De Pedro, quien participó junto a la secretaria de Provincias, Silvina Batakis; y el subsecretario de Relaciones Municipales, Pablo Giles.



En la oportunidad, abordaron temáticas y líneas de trabajo amplias que tienen que ver con capacitaciones y acompañamiento técnico y estratégico, entre otros; y también con el equipamiento a espacios municipales en el marco del programa Municipios de Pie que se profundiza en la provincia.



"La reunión de hoy tiene una importancia determinante para articular el rol de los municipios con la provincia, pero fundamentalmente con el gobierno nacional", afirmó el mandatario, por lo que consideró que "ha sido realmente muy positiva".



Dijo que se trabajó, no solo en lo que es el diseño del programa que llega a la primera célula que tiene la democracia, que es el municipio, "que es donde va el vecino o el ciudadano cuando tiene que reclamar algo. No importa si es órbita del municipio, de la provincia o de la Nación el que tiene que satisfacer esa demanda", indicó el mandatario.



Y agregó: "Por eso fue importante esta reunión, para poder articular entre municipios, provincia y Nación cómo llevamos adelante acciones de gestión y de gobierno para ir satisfaciendo las demandas ciudadanas que tenemos permanentemente".



Hizo notar que "Entre Ríos tiene una distribución demográfica de la población muy equitativa" y que "la capital solamente concentra el 27 por ciento del total de la población de la provincia, mientras que el resto se distribuye entre los municipios, comunas y juntas de gobierno".



"Los municipios hoy tienen un rol en la democracia moderna que no se limita solamente a lo que históricamente fue, es decir cobrar tasas y prestar servicios, sino que atienden, sobre todo en tiempos de pandemia, temas sanitarios o de seguridad y tenemos que trabajarlo en conjunto. Por eso en la pandemia hemos desarrollo un trabajo sanitario con los Comités de Emergencia en cada municipio, respetando las autonomías municipales y trabajando en conjunto con los intendentes", dijo Bordet y recordó que en materia de seguridad se han hecho convenios para transferir fondos para la compra de cámaras e instalar sistemas de videovigilancia que prevenga el delito en todas las ciudades.



"Además ?continuó- Entre Ríos es una provincia como pocas en el país que garantiza que el 18 por ciento de los recursos coparticipables se distribuyan en los municipios. Eso llega todos los días por goteo, también sin ningún tipo de distinción".



Tras ello, manifestó: "Esta videoconferencia justamente tiene como virtud el hecho de poder reunirnos para trabajar y para tomar conceptos que nos mejore la calidad democrática. También aproveché la oportunidad para agradecerles a los legisladores, los diputados provinciales que ayer aprobaron el presupuesto provincial por unanimidad de manera general; y de manera particular cada bloque planteó sus críticas que nosotros obviamente responderemos. Pero es así como se construye la democracia, con disenso, con una oposición constructiva que yo valoro mucho porque en lo general podemos ponernos de acuerdo y votar unánimemente; y en lo particular podemos tener las disidencias que es lo que nos garantiza el respeto por las opiniones de los otros y la democracia en la provincia. Estos son hechos muy valorables porque nos dan seriedad y previsibilidad como provincia y más en estos tiempos de pandemia".



Por otro lado, Bordet se refirió a su articulación personal con los intendentes y remarcó que todas las semanas visita dos municipios, como lo hizo esta semana en Sana Elena y lo que sucederá mañana en Diamante con el anuncio de fondos para el dragado del río frente al puerto de esa ciudad y para el puerto de Ibicuy. "Así voy de manera presencial a cada lugar, pero no solo a inaugurar obras, sino también para tener reuniones de trabajo con los intendentes e ir proyectando a futuro y esto lo hacemos con los municipios de todos los colores", completó el mandatario y recordó que el viernes 4 de diciembre se estará habilitando la temporada turística en Entre Ríos. En ese sentido indicó que para ello será necesario habilitar el transporte, lo que se hará cumpliendo con los protocolos.



Entre Ríos, ejemplo en materia de distribución demográfica



En la ocasión, Wado de Pedro celebró que se tratara de "una reunión donde están todas las fuerzas políticas" y afirmó que "Entre Ríos se une para discutir, para debatir y para resolver los problemas concretos de la gente". Tras ello destacó el trabajo de "los intendentes e intendentas para pelear contra la pandemia" y se los agradeció en nombre del gobierno nacional y del presidente Alberto Fernández.



"El gobernador hablaba del ejemplo que es Entre Ríos en materia de distribución poblacional", sostuvo y acotó que en el mundo se empezó a discutir cuáles son las consecuencias de la concentración demográfica en grandes ciudades, por lo que se debe repensar el modo de organización nacional. "Las pandemias van a ser parte del futuro. Nuestro país es muy extenso, muy rico, y tenemos la posibilidad de modificar o de empezar a planificar para cambiar el diseño federal de la Argentina", acotó.



Luego destacó que "Entre Ríos sigue siendo una provincia ejemplo en materia de distribución demográfica y el AMBA también sigue siendo el ejemplo negativo de lo que no tenemos que reproducir a nivel federal". "Cuando el presidente de la Nación nos dice que tenemos que generar un proyecto federal entendemos, como gobierno nacional, que se puede lograr si se genera empleo genuino en el resto de las provincias", sostuvo y acotó que ese empleo genuino "se produce con una matriz productiva, sustentable y sostenible a nivel regional y provincial".



Más adelante, mencionó que con Silvina Batakis y los gobernadores "comenzamos a diseñar cómo sería un plan estratégico de desarrollo federal equitativo y durante este año aprovechamos la pandemia para estudiar la matriz productiva de cada una de las provincias y de las regiones de nuestro país, llegando a la conclusión de que Argentina tiene que dejar de ser un país unipolar. Entendemos que tenemos que ir a la multipolaridad, tener un nivel de micro polos donde cada una de las provincias sea un polo productivo que genere empleo genuino, comercio".



Tras destacar el trabajo de los intendentes, el funcionario nacional dijo que el gobernador Bordet "dejó muy en claro cuál es la matriz productiva de la provincia y viene peleando fuertemente por algunas obras que hacen a potenciar y a generar más competitividad en esa matriz productiva de desarrollo que tiene Entre Ríos", entre ellas en puertos entrerrianos. "Le vamos a dar mucha importancia al desarrollo de la hidrovía con carácter federal y que esté en función de los productores de la región", acotó.



También mencionó el pedido del gobernador "para contar con más líneas de alta tensión" y mencionó está gestionando que "Nación ayude con obras de agua potable y tratamiento de afluentes; además nos planteó la necesidad de estar conectada a través de la gestión de obras de fibra óptica para que toda la provincia pueda tener acceso a las nuevas tecnologías y al 5G".



En ese marco, mencionó también el financiamiento al aeropuerto de Concordia. "El gobernador tiene muy claro cómo el transporte hace a la competitividad de los productores, además del turismo y hacer más eficiente el transporte, además de la red ferroviaria", dijo el ministro a modo de resumen de lo que se viene gestionado.



"La pujanza de los argentinos, de los entrerrianos y las entrerrianas sigue estando vigente, y estamos generando inversiones y nuevos puestos de trabajo, y eso es lo que en 2020 nos tiene que tener unidos como argentinos para salir de la pandemia".



Sostuvo que "hay que salir con producción, trabajo, inclusión y rescatar a los que menos tienen" e indicó que el aprendizaje que dejó la pandemia es que se sortear el flagelo "cuando se deja de lado las diferencias y nos pusimos a defender la salud de los argentinos".



Habló de la necesidad de resolver problemas estructurales como la redistribución de recursos y volver a ponerlos en las provincias para que "Argentina sea de una vez por todos un país federal. Tratemos de aportar soluciones a problemas estructurales y dejemos de lado las cuestiones coyunturales", instó.



Dicho esto, entendió que deben fortalecerse los partidos políticos porque es la base de la democracia a la que debemos cuidar mucho. Argentina tiene que ser un ejemplo de mucho república, militancia, discusión y diálogo.



Estuvieron presentes junto al mandatario, la vicegobernador Laura Stratta; y los ministros de Salud, Sonia Velázquez; de Planeamiento, Marcelo Richard; de Economía, Hugo Ballay; de gobierno, Rosario Romero; de Desarrollo Social, Marisa Paira y de Producción, Juan José Bahillo; el secretario general de la Gobernación, Franco Ferrari; y el coordinador de Asuntos Municipales para la Región Centro del Ministerio del Interior, Tomás Ledesma. Por la Nación participaron también el subsecretario de Relaciones Municipales, Pablo Giles; y la secretaria de Provincias, Silvina Batakis.