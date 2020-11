Integrantes de Polo Obrero se movilizaron este viernes frente a Casa de Gobierno, en Paraná, en reclamo de asistencia para comedores comunitarios de los barrios Anacleto Medina, Humito y Bajada Grande. "Vamos a tener un fin de año de hambre, miseria y pobreza, para pagar al FMI, porque el gobierno acaba de confirmar la eliminación del IFE y los ATP, lo que agravó la muy crítica situación que se vuelve dramática", argumentó a, uno de los miembros del movimiento social, Diego Cóceres."Pedimos refuerzos para los comedores porque se nos cerraron las puertas, no tenemos respuestas, cada vez se suman más familias y no tenemos respuestas de parte del gobierno", explicó al revelar que "los bolsones que daban en las escuelas no están viniendo"."Queremos que se formen cuadrillas de trabajo, porque no solo venimos a reclamar por un plan. Queremos que el gobierno nos de una solución porque el hambre y la pobreza se incrementan cada vez más", sentenció.