Covid-19: Entre enero y febrero podrían vacunar a 10 millones de personas

Política Alberto Fernández dio negativo en el segundo hisopado y salió del aislamiento

El presidente Alberto Fernández ratificó que hacia fines de diciembre comenzará la etapa de vacunación contra el coronavirus y estimó que entre enero y febrero del año próximo estará vacunado el 23 por ciento de toda la población.Además, salió al cruce de los dirigentes de la oposición que cuestionan la política contra la pandemia: "Cerraron el Ministerio de Salud y ahora viene a explicarme cómo hacer las cosas. Es el colmo".La prioridad la tendrán "el personal de salud, de seguridad, los adultos mayores y las personas con enfermedades prevalentes", dijo. De esta manera, esa cantidad indica que "el 23 por ciento de la población" ya estará vacunada con la Spuntnik V y la de Pfizer a principios del año próximo."Eso nos permitirá entrar a muy tranquilos a marzo" para minimizar los efectos de una posible segunda oleada de contagios, ya que al menos el "60 por ciento de las personas vulnerables en términos médicos" habría recibido la inoculación."En marzo -agregó el mandatario- ya tendríamos 4 millones de dosis de la vacuna de Astrazeneca (y la Universidad de Oxford, que se producirá entre Argentina y México), y en ese mes ya estarían vacunados todos los que están en riesgo".Durante una entrevista por radio Futurock, Alberto Fernández aseguró que él se pondrá "al frente" del operativo de vacunación nacional y reveló que ayer mantuvo una reunión al respecto con el ministro Ginés González García. "Le pedí que organicemos ya mismo los comandos de vacunación y hacer una mesa de seguimiento que quiero presidir yo", enfatizó.Por otra parte, volvió a destacar que uno de los "logros" de la política sanitaria durante la cuarentena fue "que no se sature el sistema sanitario" ante la demanda de pacientes, y respondió a las críticas que recibe desde la oposición."Escucho a algunos ex ministros que dejaban vencer vacunas en la Aduana y me explican cómo había que hacer las cosas, y me asombra", criticó.Sus críticas fueron dirigidas a los funcionarios del gobierno de Juntos por el Cambio: "Fueron los que dejaron el sistema sanitario en situación calamitosa, los que no inauguraban hospitales hechos en 2015 para que la gente no sintiera que eran hospitales hechos por Cristina (Kirchner); fueron los que cerraron el Ministerio de Salud y ahora vienen a explicarme cómo se hacen las cosas. Es como el colmo", sentenció.