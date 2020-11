Incendios en islas: hay elementos "que permiten asegurar que son intencionales"

Sociedad Se activaron dos nuevos focos de incendios en islas del Delta entrerriano

Entre Ríos continúa trabajando para combatir los incendios de forma articulada con Santa Fe y Nación, e intensifica los controles a la vera de la traza vial Victoria - Rosario.En ese marco, Martín Barbieri, explicó que por pedido del gobernador Gustavo Bordet y el ministro de Producción, Juan José Bahillo, se aproximaron a las zonas donde "lamentablemente volvimos a tener episodios de quemas. En lugares donde ya estaba la situación parcialmente controlada este fin de semana volvieron a presentarse algunas". Además, dijo que "los brigadistas han encontrado algunos elementos que permiten asegurar que son intencionales", sostuvo antes de agregar la situación se ve agravada debido a las altas temperaturas y el déficit hídrico provocado por la bajante histórica del río.En ese orden, indicó que están trabajando "como siempre tratando de aportar todo a la Justicia y condenar estos hechos que realmente nos preocupan y nos ocupan mucho por sobre todo la pérdida de biodiversidad de todo este gran humedal, flora, fauna", lamentó.Barbieri, destacó el trabajo de los brigadistas a quienes felicitó "por el trabajo que están haciendo", ya que "hace que la situación en este punto esté de alguna manera controlada", sostuvo.El secretario de Ambiente, brindó detalles de las tareas que se está realizando en el lugar, y explicó que se "está trabajando una máquina para hacer los corta fuegos porque por los efectos de la sequía y de la bajante de los ríos y riachos que atraviesan el Delta, los cortafuegos naturales, no están funcionando. Así que estamos tratando de sofocar el fuego, con apoyo de la máquina, bomberos voluntarios y zapadores que están con los elementos y la brigada forestal de la Policía", indicó.Consultado por cómo se prepara la provincia en esas zonas ante la llegada de la temporada estival, Barbieri dijo que están trabajando en varios frentes: "Por un lado en el fortalecimiento de los Bomberos voluntarios", explicó y recordó que "esta semana se estaban abriendo los sobres de llamado a licitación para la adquisición de elementos de protección personal, de equipos de ataque rápido, indumentario. Así que creemos que todos eso va a sumar elementos de protección y prevención", sostuvo.Y agregó: "Lo mismo estamos también trabajando en campañas comunicacionales que tiendan a desalentar a la gente en el uso del fuego. Porque realmente, además de los factores metereológicos que se dan, sin que la mano del hombre intervenga los fuegos, es muy difícil que se enciendan", sostuvo.En ese orden, Barbieri, dirigió un mensaje a la población y dijo: "Queremos decirle a la gente, que eviten parar, que cumplan con las normas, que no prendan fuego, está prohibido y que piensen en el impacto que eso puede llegar a tener", precisó que en ese sentido se está encarando como elemento de la comunicación y trabajando articuladamente con las otras provincias en el marco del Plan Integral Estratégico para la Conservación y Aprovechamiento Sostenible en el Delta del Paraná (Piecas), "recorrimos esta semana los lugares donde se emplazarán los faros de conservación que acordó nuestro gobernador con el ministro Cabandié. Es decir que estamos trabajando en materia preventiva en todos los frentes".Barbieri indicó que "trabajamos articuladamente con Defensa Civil de la provincia, con Bomberos Voluntarios, con la Policía, el municipio de Victoria, Prefectura y Gendarmería pero la característica que tiene este terreno es que es de difícil acceso, a los brigadistas les cuesta mucho poder trasladarse y acceder a los focos, sobre todo con la bajante, no lo pueden hacer por vía acuática, con lo cual dependemos de los medios aéreos de Nación para poder acceder tanto los brigadistas como el avión hidrante o el helicóptero de combate, así que trabajamos de manera muy acertada y articulada con el Ministerio de Ambiente de Nación, que tiene a su cargo el Plan Nacional del Manejos del Fuego".En ese sentido, explicó que en una reunión que se llevó a cabo ayer, "se empezó a gestionar que los medios aéreos se asienten nuevamente en la zona para apoyar el trabajo de los brigadistas, que es de destacar ya que desde el verano pasado están en el lugar, es desgastante pero eso un trabajo que hay que hacer entre todos, aportando cada uno lo suyo desde el lugar que le toca", completó.Por último, Barbieri dijo que, "teniendo en cuenta que las islas de Victoria son un área natural protegida, se trabaja con el municipio y los concejales locales en una ordenanza para la implementación del plan de gestión y manejo de las 376.000 hectáreas".Por su parte, el comisario Rigondi, explicó que luego de la reunión y del acta que se firmó con la ministra de Gobierno, Rosario Romero, los distintos integrantes de la fuerza "venimos trabajando todos los fines de semana en conjunto con la Dirección de Prevención y Seguridad Vial, y la Dirección de Delitos Rurales, durante toda la traza vial de la ruta nacional 174 donde se labran la actas de infracción para los automovilistas que paran a la vera de la ruta, que está totalmente prohibido, ya sea a acampar o a pescar".Indicó que esos operativos se hacen en conjunto "a raíz del pedido del gobernador, a través de la ministra (Romero) y se labran las distintas multas que al estar en la Dirección de Prevención y Seguridad Vial en comunicación y concordancia con a través del gobierno nacional, las multas son cobradas".En ese sentido, mencionó que "luego de la habilitación el 4 de diciembre de la temporada de turismo, se van a incrementar los operativos". En ese punto, instó y pidió a la gente "que no vengan a acampar o pescar porque está totalmente prohibido. Hay que concientizar a la gente de que cuidemos el medio ambiente porque hay elementos que hemos encontrado que (indican) que los incendios son intencionales".En tanto que el titular de Defensa Civil, Lautaro López, se refirió al trabajo que se viene realizando con los Bomberos Voluntarios de la provincia, dijo que "a principios de este año y considerando la situación meteorológica y la realidad de la ciudad de Victoria, se convocó a las distintas áreas intervinientes y a los actores que tenían competencia en esta situación, y empezamos a trabajar de manera articulada y sobre todo teniendo en cuenta que este es nuestro gran brazo operativo en este tipo de situaciones".Por último, destacó asimismo el trabajo que viene desarrollando la Policía de la provincia de Entre Ríos, en cuanto al combate con la Brigada Forestal, que depende de la Dirección de Delitos Rurales, y en ese sentido y también destacó el trabajo y la disposición de la Brigada Forestal de la Federación de Bomberos Entrerrianos de la provincia.