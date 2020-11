Postulantes a cargos en el Tribunal de Cuentas expusieron ante el Senado

Minutos después de las 10.30 comenzaron las audiencias públicas de los postulantes al Tribunal de Cuentas ante la comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos, presidida por el senador Horacio Amavet, con la asistencia del secretario y prosecretario de la Honorable Cámara de Senadores, Lautaro Schiavoni y Leonardo Centurión, respectivamente.En primer término, expuso el candidato a presidente del organismo de control Diego Lara, quien fue consultado por su motivación para ocupar el cargo, a lo que respondió aludiendo en primer lugar al hecho de haber sido intendente de su ciudad (María Grande) y del ejercicio de control que ejerce el tribunal sobre esa tarea. E igualmente refirió que su condición de legislador, en la que también se desarrolla una tarea de control, según indicó. Así, señaló que haber integrado órganos de control político como el Jurado de Enjuiciamiento, haber participado del desarrollo del instituto del juicio político, haber integrado comisiones de seguimiento, o haber participado de la elaboración de legislación relativa al control, entre otras tareas, fueron despertando su interés en plantearse el desafío de acceder al cargo."Decidí participar como hombre de la política que soy, al menos hasta el momento, y de lo que nunca voy a renegar porque toda mi vida estuve en el mundo de la política, y me siento orgulloso de ello. Pero decidí, como decisión de vida, participar en este concurso y me esforcé mucho para hacerlo, respetando todos y cada uno de los procesos constitucionales. Creo que el universo del control y su problemática en la sociedad de hoy exigen que realmente le demos una mirada diferente al control. Hoy la sociedad en su conjunto exige que los mecanismos institucionales de control funcionen y den resultado, para mejorar la calidad democrática. Por eso, con toda esa experiencia, creo que puedo contribuir al órgano más importante de control externo de la inversión del gasto público en el Estado, desde la presidencia del Tribunal de Cuentas".El postulante se refirió a las finalidades en el control e indicó que el Tribunal de Cuentas "tiene que tener una mirada amplia y entender que el control no se agota en sí mismo, sino que es un medio para mejorar la gestión pública. Desde luego que el control debe servir para buscar responsables y aplicar sanciones, pero debe tener una mirada constructiva de la gestión. Esa es la naturaleza central del control, servir a mejorar la gestión pública, evitar que se incurra en desvíos de fondos públicos y mejorar la gestión", aseguró.Lara explicó y entregó a los miembros de la comisión dos informes sobre su situación patrimonial y fiscal, al ser consultado sobre el tema por el senador Amavet. Explicó que tiene suspendida su matrícula de abogado desde que cumple funciones públicas y dio detalles sobre su actividad agropecuaria y la integración de su patrimonio.En otro orden, interrogado por el senador concordiense Armando Gay, Lara se refirió a la creación de tribunales de cuentas municipales, a la asistencia que se brinda a las comunas - recientemente creadas en la provincia- y a la interpretación de la ley que garantiza el acceso a la información pública en el ámbito del tribunal de cuentas."Uno de los desafíos que la calidad institucional en materia de control en la provincia tiene por delante es diseñar una ley orgánica del Tribunal de Cuentas. Primero, por la evolución de los controles, la complejidad del Estado y las demandas de la sociedad al respecto. Además, por una serie de fallos judiciales que hubo en materia del Tribunal de Cuentas, y especialmente por el mandato constitucional hasta ahora incumplido que tienen que ver con su funcionamiento", indicó.El hasta ahora diputado provincial afirmó que la ley debe tener "integralidad", regular todos los institutos en materia de control externo, o por ejemplo contemplar que los municipios de más de 10.000 habitantes puedan tener su propio órgano de control; o que se haga efectiva la nueva integración del TdC, que además de los miembros permanentes debe tener dos vocales políticos transitorios (en representación de la Cámara de Diputados).En el mismo sentido señaló que esa ley orgánica del TdC debería contener también un mecanismo de acceso a la información pública relacionada con el Tribunal; y se manifestó a favor de que el organismo sume a profesionales de otras áreas ?además de las ciencias económicas y de la abogacía- en áreas tales como informática, obras públicas o medio ambiente, cuyos conocimiento son elementales para la tarea de control.Luego fue el turno de la candidata a Fiscal de Cuentas Nº 1 del Tribunal de Cuentas, la abogada Nanci Rocío Vinagre especialista en derecho administrativo y comercial, quien ingresó en 2007 en el organismo en cuestión y desde el 2014 se desempeña como asesora jurídica del Tribunal.Vinagre agradeció al Ejecutivo su nominación e hizo mención especial a las "mujeres de su vida" que la ayudaron en su labor en el organismo y resaltó el "honor" de participar de la primera vez que autoridades del Tribunal se eligen mediante concurso público.Sobre su motivación para desempeñar el cargo, dijo que "nació en el propio Tribunal" desde donde "empezamos a proponer cambios que gracias a dios algunos se pudieron cumplir", entre los que mencionó "la necesidad de que el funcionario presunto responsable sindicado en el cargo de fiscal tome alguna participación en los procedimientos que se llevan adelante en el Tribunal de Cuentas para concluir sobre su responsabilidad administrativa patrimonial".También manifestó que "dentro del paradigma actual del derecho administrativo es fundamental la transformación de las instituciones y el ejercicio de los cargos de modo tal que logre la máxima consagración de los derechos fundamentales", dijo."Con la ley como está actualmente y sin reformas creo que se puede realizar un control de legalidad", afirmó luego sobre el cargo que podría ejercer y habló de la importancia de hacer una "estadística" para reconocer los problemas y proponer soluciones en cada lugar."Para que la participación de una en el Estado provoque un cambio positivo para la sociedad, el control tiene que ser eficiente, eficaz y oportuno", señaló al mismo tiempo y al dar cuenta del inmenso universo de control sobre el cual tiene injerencia el tribunal entre provincia, municipios, comunas, juntas de Gobierno, efectores de salud y subsidios, entre otros, mencionó también el "ejercicio de la oportunidad" para el cargo en cuestión "eligiendo adónde concentrar esos recursos", como también que las investigaciones se realicen "en un plazo razonable".Fue el senador de Federación Rubén Dal Molín (Cambiemos) realizó dos preguntas a Vinagre, quien en el marco de las respuestas, se refirió a la paridad de género "como un derecho fundamental" y entendió que la ley de paridad integral recientemente sancionada por el Senado debe implementarse en el Tribunal de Cuentas porque la legislación refiere a cargos designados por ternas.En ese sentido, recordó que "dentro de los órganos de conducción" en el organismo en cuestión "jamás hubo una mujer" lo que "en cierta forma aleja la concreción de ciertas políticas de género" en esa dependencia."Dentro de un organismo administrativo se requiere de una mirada femenina", planteó en esa línea y propuso como parte de su plan de trabajo "capacitación de auditores en género" como también la creación de "un centro de cuidado de niños relacionada a la función social de la familia", una cuestión que según definió "el Estado tiene responsabilidad de coadyuvar".Seguidamente, expuso la candidata a Fiscal de Cuentas Nº 2 del Tribunal de Cuentas de Entre Ríos, la abogada María Cristina Federik quien hace 16 años cumple funciones en la Fiscalía de Estado de la provincia."La tarea del control particularmente del Tribunal de Cuentas no sólo tiene que ser puntualmente la cuestión de la revisión, sino que desde el Tribunal y a partir incluso de la reforma de la Constitución se está buscando con los diseños constitucionales y normativos en danza, un acompañamiento mayor de la gestión", con el objetivo de "transformar el control estricto de revisión de números y determinados aspectos fríos en una actividad más colaborativa y que tienda a ser una administración más eficaz y más eficiente".Federik, a partir de una pregunta del senador Marcelo Berthet (Frente Justicialista ? San Salvador), habló de la necesidad de que organismos como el Tribunal de Cuentas lleven adelante "cambios que transformen y "se aggiornen", a la vez que opinó que "deben ampliarse" los recursos humanos con que cuenta el organismo hoy "a otras ramas de las ciencias".A continuación, expuso la postulante a Vocal del Tribunal de Cuentas de Entre Ríos, la contadora María de los Ángeles Moia quien cumple funciones desde 1988 en el organismo en cuestión.En sus primeras palabras agradeció el apoyo de su familia para poder dedicarse al estudio que el concurso requería como también a la Legislatura y al Gobernador por la reglamentación del acceso a estos cargos por concurso público.Moia, que se consideró una "servidora pública", en alusión a la motivación y acerca de cómo se enfrentaría al cargo para el que es postulada dijo que "como actual funcionaria del Tribunal de Cuentas" para ella son muy importantes "los valores y principios éticos" y en ese sentido abogó por un desempeño "con rectitud, con honestidad, en forma proba, con equidad, eficiencia, justicia y apego a la Constitución y a las normas, y - por sobre todo - con transparencia de las funciones que se llevan a cabo"."El servicio de control de la hacienda pública que tiene que brindar el Tribunal de Cuentas tiene que ser brindado con una excelente calidad", definió también y comentó que aspira en caso de quedar en el cargo a "continuar capacitando al personal". Al mismo tiempo expresó su anhelo para que pueda reglamentarse la ley que establece en el organismo el expediente electrónico, firma digital y notificación electrónica. "Esa ley nos ayudaría a ser más ágiles las tareas", sostuvo.Cerró esta instancia el senador Amavet, luego de que el resto de sus pares de Cámara confirmaran que sus inquietudes respecto al cargo fueron respondidas durante la presentación de la contadora.Las audiencias de este miércoles para cargos en el Tribunal de Cuentas se completaron con la exposición del postulante a Fiscal de Cuentas Nº 3 del Tribunal de Cuentas de Entre Ríos, el contador Fernando Roberto Lenardón.El profesional de Ciencias Económicas explicó su estado patrimonial y su formación, a la que dedicó varios párrafos debido a la importante cantidad de instancias de capacitación de las que participó, además de 30 años de ejercicio en el Tribunal.Durante su exposición también se refirió a la necesidad de realizar reformas a la ley de Procedimientos Administrativos que rige en la Provincia.Igualmente se refirió a cómo fortalecer y actualizar la estructura del Tribunal, visto desde su extensa experiencia en ese organismo, y remarcó la posibilidad de un trabajo conjunto entre la Legislatura y el organismo de control, para dotarlo de otros profesionales que resultan necesarios para llevar adelante las auditorías en un espectro cada vez más amplio.Por otra parte, la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos del Senado realizó este miércoles la audiencia pública correspondiente para cubrir el cargo de Fiscal de Cámara Contencioso Administrativo de Concepción del Uruguay, para el cual fue postulado el abogado César Ariel Cesario.El letrado en principio dio cuenta de los espacios laborales en el ámbito de lo público de los cuales participó y que colaboraron en su formación; y luego dio cuenta de las motivaciones para el cargo teniendo en cuenta que nunca se desempeñó en el Poder Judicial, según reconoció, y posteriormente aseguró que en caso de haber acuerdo en la función para la cual fue postulado, se manejará "con responsabilidad, seriedad y ahínco".