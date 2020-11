Presentaron al Estado municipal un informe sobre personas en situación de calle

Situación en pandemia

Integrantes de la Red por los Derechos de las Personas en Situación de Calle -ámbito que conforma la Defensoría del Pueblo de Paraná junto a instituciones y organizaciones locales- entregaron un documento a la presidenta del Concejo Deliberante, Andrea Zoff, y al titular de la Secretaría de Desarrollo Social municipal, Nicolás Mathieu, en el que se describe la problemática en la ciudad, los antecedentes de proyectos y trabajos realizados, la legislación vigente y las solicitudes en el tiempo de instrumentación de políticas públicas en base a abordajes integrales e interdisciplinarios. A la vez, presenta «historias de vida en primera persona». Se trata de relatos de quienes transitan o han transitado parte de su vida en las calles de la ciudad, junto a las nuevas narrativas de quienes tienen la oportunidad de transformar su realidad a partir de la vivencia compartida en un espacio de cuidado y contención, en el actual Centro de Integración Comunitaria para personas en situación de calle, habilitado a raíz de la pandemia.En el extenso material, se reafirma la necesidad de que la problemática se incluya en la agenda pública, en vista de que se trata "de una de las manifestaciones más crueles de los procesos de exclusión social", cuyos resultados "cada vez más visibles" son personas que padecen la extrema vulneración de sus derechos.Seguidamente se expresa en el documento que, si bien se pueden "reconocer algunas intervenciones estatales, (...) la mayoría de las prácticas de atención y cuidado para con estas personas han sido hasta ahora más frecuente y sostenidamente ofrecidas y realizadas por voluntarios que integran diferentes movimientos sociales, religiosos, políticos y ONGs".El informe fue elaborado en julio de este año y se presenta como un modo de ofrecer colaboración y dar continuidad al trabajo en conjunto que vienen realizando diversas organizaciones de la Red junto a la Dirección de Personas en Situación de Calle, en el refugio habilitado en el CIC, principalmente con talleres de capacitación y espacios de encuentro.La respuesta de las autoridades fue positiva en este sentido, recepcionando la propuesta como forma de seguir articulando acciones y reconociendo el trabajo que vienen realizando hace muchos años organizaciones como Suma de Voluntades, Hogar de Cristo, Grupo Compartir, Un Cielo Nuevo y Ayuda Urbana.En el marco de las disposiciones de aislamiento obligatorio a partir de marzo, la Red valora satisfactoriamente "la acción de esta gestión municipal de apertura de los refugios".Ante esas medidas, el Municipio habilitó dos albergues: uno, en la sede de la Dirección de Defensa Civil y otro, en el Centro Integrador Comunitario CIC II Este, los que finalmente fueron unificados en este último lugar. También se destaca la decisión de designar "un funcionario encargado de atender la problemática de las personas en situación de calle" y el "trabajo de la Directora y el personal del CIC II, y de la Secretaría de Desarrollo Social".Respecto de los refugios, la Red considera que si bien su habilitación se dio en el marco de la pandemia del Covid-19, "son numerosos los efectos positivos que este hecho generó en los ciudadanos que se encuentran allí alojados, quienes por primera vez tienen un espacio en el que pueden no solo dormir y comer sino además desarrollar vínculos de contención, sentimientos de pertenencia y voluntad de transformación de su situación". Además, "se ven estimulados con actividades que promueven sus capacidades y los animan a avizorar un futuro distinto, al verse protegidos de la inseguridad que implica vivir en la calle", se afirma, para concluir que de esta manera "queda en evidencia, con total claridad, la imperiosa necesidad no solo de dar continuidad al funcionamiento del refugio sino de ampliar y fortalecer el valioso camino ya iniciado hacia el establecimiento de un dispositivo de abordaje y contención integral e interdisciplinario para personas en situación de calle, que contemple a los mismos como sujetos de derechos y que apunte al acompañamiento en salud, emocional, tratamiento de adicciones e inserción laboral".En vista de lo realizado este año, considerado un avance, la Red propone al Estado "consolidar lo hasta aquí logrado". Y para ello, señala la necesidad de contar con "un espacio físico definitivo para el refugio" -ya que actualmente los lugares habilitados han sido transitorios debido a que tienen otros destinos- e instrumentar "un programa de abordaje integral, destinando los recursos humanos necesarios para la conformación de un equipo interdisciplinario que lleve adelante la indispensable tarea de contención".El documento presentado por la Red menciona la vigencia de la ordenanza N° 8932, sancionada en 2010, mediante la que se creó un Programa de Asistencia Integral para Personas en Situación de Calle en Paraná. Se trata de la primera normativa que sienta bases en lo que sería una política de Estado en base a la instrumentación de un abordaje programado integral e interdisciplinario. La ordenanza quedó sancionada el 23 de septiembre de 2010 y está vigente desde entonces, pero no se ha instrumentado todavía.Entre los antecedentes, se consignan las diferentes acciones de la Defensoría del Pueblo en el tiempo, desde 2003 cuando se fundó hasta ahora, ante el Estado municipal y provincial en pos de generar políticas públicas al respecto. Se cita el trabajo de la institución que desencadenó la apertura de la Residencia Hogar María Teresa de Calcuta, en 2007, distintas intervenciones en casos particulares y el pronunciamiento a través de dos Recomendaciones ?instrumento formal con el que cuenta la Defensoría para expresar un requerimiento al Estado-, con el fin de que se instrumenten políticas públicas, en 2013, y en 2015, para que ponga en marcha el programa contenido en la ordenanza 8932.También se menciona, entre una variedad de trabajos comunitarios, la experiencia de la Asociación Casa Solidaria, que instrumentó un proyecto de contención psicosocial, de inclusión social y de restitución de derechos vulnerados, brindando un espacio de capacitación laboral e inclusión en programas de empleo, alfabetización y apoyo escolar, actividades recreativas, deportivas y terapéuticas. Empezó en 2011 y debió cerrar a fines de 2016 debido a la falta de apoyo del Estado, según advirtieron en reiteradas ocasiones sus integrantes. Asimismo, se reconoce el trabajo de las ONGs que realizan recorridas nocturnas hace muchos años, brindando alimentos en diferentes puntos de la ciudad, como lo hacen: Suma de Voluntades, Grupos Compartir y Un Cielo Nuevo, Hogar de Cristo y Ayuda Urbana.El informe contiene un detalle minucioso de lo realizado en cuarentena. Cita el trabajo en una variedad de talleres brindado en los refugios, colectas solidarias, gestiones de documentación, y rondas de escucha y encuentros, entre otras actividades. En los mismos trabajan en conjunto, en el marco de un proyecto de extensión de la Facultad de Trabajo Social: Red Puentes, Suma de Voluntades, el Centro de Mediación de la Defensoría del Pueblo y el Hospital Escuela de Salud Mental.En septiembre de 2019, una veintena de organizaciones institucionales, públicas estatales, universitarias y de la sociedad civil y religiosas, formaron la Red por los derechos de las personas en situación de calle.La Red está integrada por:Defensoría del Pueblo de Paraná·Hogar de Cristo Nuestra Señora de Lourdes· Grupo Un Cielo Nuevo· Suma de Voluntades· Cáritas Paraná· Grupo Compartir· Banco de Alimentos Paraná· Red Puentes· DAIA ? Asociación Israelita de Paraná· Facultad de Ciencias Económicas ? UNER· Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales ? UADER· Facultad de Trabajo Social ? UNER· Facultad de Ciencias de la Gestión ? UADER· Facultad Teresa de Ávila de la Universidad Católica Argentina· Barrios de Pie· CTEP ? Confederación de Trabajadores de la Economía Popular· Ayuda Urbana· Instituto Latinoamericano del Ombudsman· Delegación Paraná del Defensor del Pueblo de la Nación· Iglesia Evangélica Valdense del Río de la Plata