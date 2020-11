Realizaron las audiencias públicas de postulantes a presidente y vice del Copnaf

Este miércoles la comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos realizó las audiencias públicas a postulantes a cargos en el Copnaf para conocer sus motivaciones, antecedentes, planes de trabajo y medidas que proponen además de valores éticos, vocación democrática y otros aspectos relevantes para el desempeño del cargo.Presidió la jornada el titular de ese cuerpo, Horacio Amavet (Frente Justicialista ? Uruguay) y estuvieron presentes en el recinto los senadores Armando Gay (Frente Justicialista ? Concordia), Gastón Bagnat (Cambiemos ? Victoria), Rubén Dalmolín (Cambiemos ? Federación), Marcelo Berhet (Frente Justicialista - San Salvador) y Nancy Miranda (Frente Justicialista - Federal) además de Amilcar Genre Bert (Frente Justicialista ? La Paz) de manera virtual. Los Legisladores contaron con la asistencia del secretario de la Cámara, Lautaro Schiavoni.La primera audiencia dio inicio minutos después de las 9 y como es de rigor en estas instancias, a través del Secretario de Cámara, se dieron a conocer los antecedentes que forman parte del pedido de Acuerdo.El primer turno fue para la doctora María Alejandra Ramírez propuesta para el cargo de vicepresidenta del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia, una abogada con especialización en derecho de familia y derecho administrativo.La postulada contó que desde hace 10 años transita por diferentes espacios dentro del organismo en cuestión, y consideró ante los Senadores y Senadoras que para desempeñarse en el lugar "se requiere de compromiso y vocación".Sobre su motivación principal para ocupar el rol para el que está siendo interrogada, indicó que buscará "trazar líneas y políticas concretas para que un grupo en situación de vulnerabilidad como son los niños, niñas y adolescentes, puedan ver realmente garantizados sus derechos y trabajar para que eso sea un logro inmediato". Luego le siguieron preguntas de los senadores Nancy Miranda, Gastón Bagnat y Armando Gay respecto a la función que desempeñará, tras lo cual Amavet dio cuenta de la claridad expresada por Ramírez.A las 9.45 comenzó la segunda audiencia para el doctor Horacio Gabriel Leconte, propuesto para el cargo de Presidente del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia, quien reconoció que lo "sorprendió" su postulación por parte del Poder Ejecutivo.Con años de trayectoria desde su ingreso al Consejo como pasante, contó que pasó por diversas áreas técnicas y el año pasado como jefe coordinador departamental de dispositivos de Paraná, "asumiendo ese desafío con mucha responsabilidad y la posibilidad de plasmar cambios de todo el bajage y aprendizaje que he tenido de profesionales, promotores de derechos, actores barriales, comunitarios y sobretodo ONG's que tanto nos han enseñado".Hizo foco en el trabajo que se viene dando en cuanto a la descentralización "no sólo de los recursos económicos sino también técnicos y humanos" dentro del organismo provincial, junto con las 81 áreas de la niñez de municipios, comunas y juntas de gobierno; al tiempo que consideró necesario "seguir redoblando los esfuerzos para trabajar mejor, cada vez mas formados y más capacitados en esta difícil tarea que es promover derechos y en los casos que están vulnerados intentar restituirlos de la mejor manera".Le hicieron preguntas el senador Marcelo Berthet y luego la senadora Nancy Miranda, quien consultó a Leconte sobre el régimen penal de menores y cuál sería la cuestión "más urgente" para resolver.Tras considerar que "es urgente" tratar y modificar "la ley nacional penal de menores", indicó que en Entre Ríos "a través de la sanción del Procedimiento Procesal Penal para adolescentes se ha dado un vuelco importantísimo para esto, prohibiendo la aplicación de medidas tutelares o proteccionales que realmente sin investigar el hecho por el cual se lo imputa a los adolescentes, cumpliendo determinadas condiciones de edad y de tipo penal, se llegue realmente a la investigación para ver la verdad real en cuanto a la auditoría, ha sido muy sanador y va en consonancia con la ley Nº 26061, con la Convención de los derechos del niño, y sobre todo en tomar al adolescente como un sujeto de derecho"."En Entre Ríos tenemos dos regímenes cerrados de cumplimiento de estas medidas cautelares y un programa de libertad asistida que funciona en tres ciudades de la provincia", ilustró al respecto a los senadores y senadoras.En ese plano, sostuvo que "más allá de bregar por una nueva ley penal nacional juvenil, pensamos que debemos seguir trabajando en cuanto a no sectorizar, solamente en el ilícito por el cual quizás tenga un auto de responsabilidad o sanción sino, que tenemos que ir un poco más adelante y a través de actividades formativas, de promoción de derechos y de brindarle posibilidades, intentar prevenir que los adolescentes lleguen a la comisión de delitos"."Tenemos una situación compleja en muchos lugares con el narcomenudeo", resaltó luego "pero creo que la clave está en trabajar en la promoción de los derechos de los adolescentes, en equilibrar presupuestos para que no solo la niñez y primera infancia sea lo que se apunta sino redoblar los esfuerzos en esta franja, que es difícil trabajar, pero que tanta satisfacción nos da cuando se le da la escucha correspondiente y debidas oportunidades", afirmó.También hizo alusión al trabajo que viene realizado el Consejo con al CGE y el ministerio de Desarrollo Social "para recuperar trayectorias escolares". "Este marco de pandemia, ha dejado resultados dolorosos de algunas pérdidas de trayectorias pero con estos programas de promoción y fortalecimiento de la autonomía estamos en condiciones de recuperar muchas de esas trayectorias perdidas o discontinuadas", consideró.