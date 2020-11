Fijan fecha para el posible retorno de los colectivos interurbanos en Entre Ríos

El titular de la Secretaría de Transporte de Entre Ríos, Néstor Landra, se refirió a las acciones que se llevarán adelante en el corto plazo, con miras a la vuelta del transporte de pasajeros: "En el transcurso de la semana, vamos a coordinar una teleconferencia, con los 86 municipios entrerrianos, para acordar el posible regreso de las líneas de ómnibus, de acuerdo a la realidad sanitaria de cada lugar".



Expresó que "seguramente la restitución será paulatina, ya que necesitamos generar un corredor -de varias localidades consecutivas- a las que puedan ingresar los micros, dado que es uno de los aspectos que exigen las empresas, atendiendo la rentabilidad de la puesta en marcha de los coches".



"Queremos habilitar líneas desde el 1 de diciembre", adelantó y en tal sentido, Landra comentó: "Si pudiéramos antes ir haciendo tramos de prueba, sería muy positivo; pero dadas las circunstancias, estimamos que el nuevo mes arrancará con destinos y procedencias que faciliten a muchos usuarios -trabajadores esenciales-, volver a trasladarse en colectivos".



Las medidas preventivas se mantendrían en líneas generales, coincidentes con las que oportunamente habían sido acordadas con las intendencias. "No obstante, este contacto que tengamos con los presidentes municipales, nos permitirá definir cuestiones y actualizar la capacidad de control de cada localidad", indicó el secretario provincial.



Según trascendió, las ciudades de la costa del Uruguay concentran la mayor resistencia a la posibilidad de unir destinos y procedencias distantes, bajo la modalidad de "intermedia", que conlleva el acceso a localidades comprendidas en ese trayecto.



Larga distancia

En cuanto a las líneas de larga distancia, el funcionario reveló a Fm Estación Plus que está "en permanente contacto" con las autoridades colegas de las provincias vecinas. El espíritu es la habilitación, sobre lo cual manifestó: "La provincia de Entre Ríos, por indicación del COES, no exigirá el análisis de PCR (hisopado) negativo a los viajeros que ingresen a nuestro territorio, sin perjuicio de que determinados municipios pudieren adoptar la medida como condición en sus accesos. La recomendación a quienes elijan vacacionar en Entre Ríos es invitarlos a nuestra provincia, consultando previamente y averiguando con antelación las pautas que establece la localidad en particular a la que arribarán".