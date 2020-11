Diputados aprobó y envió al Senado el proyecto de aporte para grandes fortunas

Los detalles del proyecto de aporte extraordinario para las grandes fortunas

La Cámara de Diputados aprobó esta madrugada y envió al Senado el proyecto de ley de Aporte Solidario y Extraordinario para los patrimonios superiores a los 200 millones de pesos, con el fin de recaudar $300 mil millones para volcar a planes productivos y sanitarios.La iniciativa contó con 133 votos a favor, del Frente de Todos y bloques provinciales; 115 en contra, de Juntos por el Cambio, y 2 abstenciones de la Izquierda.Se aplicará una tasa progresiva del 2 al 3,5% de acuerdo con la capacidad patrimonial, con la cual el Gobierno espera recaudar $307.000 millones, cerca de 1,1 punto porcentual del PBI.Autoridades del Gabinete económico anticiparon que los recursos que se recauden serán destinados a distintos fines: el 20% para la compra de equipamiento e insumos de salud, 20% para las pymes, 15% para programas de integración sociourbana de barrios populares, 20% a becas Progresar y 25% para programas de exploración y desarrollo de gas natural a través de Enarsa.Según quedó estipulado en el dictamen, no se gravarán las tenencias de personas no residentes en el país, y el aporte obligatorio regirá desde la sanción de la ley (y no al 31 de diciembre de 2019 como estaba previsto originalmente).- Es un aporte por única vez que va a alcanzar exclusivamente a las personas humanas de elevado nivel patrimonial.-Sólo están incluidos quienes posean una riqueza declarada superior a los 200 millones de pesos con una alícuota del 2%, que incrementa a medida que el patrimonio es mayor.-Se trata de aproximadamente 9.000 personas.-Alrededor de la mitad de las personas alcanzadas por este aporte tienen entre 200 a 400 millones de pesos.-La mayor tasa alcanza a menos de 300 personas.-Por los bienes que las personas alcanzadas tienen en el exterior, las alícuotas son 50% mayores.-Se estima recaudar aproximadamente $300.000 millones.-Comprar equipamiento de salud para atender la pandemia.-Apoyar a las PyMEs con subsidios y créditos.-Urbanizar los barrios populares con obras que empleen a las/os vecinas/os de cada barrio.-Hacer obras y equipar a YPF para producir y envasar GAS Natural.-Financiar un relanzamiento del plan PROGRESAR para que las/os jóvenes puedan seguir estudiando.