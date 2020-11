Nación y provincia articulan acompañamiento y planificación para municipios

El gobernador Gustavo Bordet mantuvo una reunión de trabajo con el coordinador de Asuntos Municipales para la Región Centro del Ministerio del Interior, Tomás Ledesma, para continuar con el trabajo de articulación en asistencia técnica, planificación estratégica y capacitación a los municipios.



Tras la reunión de este lunes en Casa de Gobierno, Ledesma explicó que la reunión de trabajo fue también de "articulación de diferentes políticas que venimos trabajando en el Ministerio del Interior, encomendados por el ministro Wado De Pedro, nuestro subsecretario Pablo Giles, que vienen a tratar de acompañar a nuestros municipios, en este caso particular de la provincia de Entre Ríos", afirmó y valoró que "cuenta además, con un gobierno muy predispuesto a la gestión, al trabajo cotidiano".



Detalló que desde el área de Relaciones Municipales "fundamentalmente con un concepto que engloba, tratamos de brindarle un fuerte acompañamiento en sus gestiones a los gobiernos locales, el asesoramiento técnico para la elaboración de proyectos, la planificación estratégica de sus gestiones".



Indicó que además que en particular, tienen una línea muy fuerte de capacitaciones para personal municipal, los funcionarios municipales en diferentes temáticas y puntualmente "en un programa que venimos trabajando, Municipios en Pie, que trabaja líneas de equipamiento para distintos espacios municipales, buscando fortalecer las gestiones locales".



Dijo que la expectativa es "articular varias líneas de trabajo más de cara al año que viene". "Nosotros ya venimos articulando con distintos intendentes de la provincia de Entre Ríos y legisladores provinciales dentro del territorio y también la provincia de Entre Ríos cuenta con legisladores e intendentes que están las 24 horas del día gestionando para sus pueblos, entonces se hacen más fáciles las cosas", destacó.



Por último, explicó que el trabajo continúa "ahora con algunas charlas y talleres que hemos tenido con el gobernador, saldremos a articular en particular algunas cuestiones para reforzar y fortalecer el trabajo que venimos realizando".